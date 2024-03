Chấn động bóng chuyền nữ VN: Vietinbank thắng Ninh Bình, Đức Giang suýt thua Quảng Ninh sau 5 set

Cai Xiqing giúp Thanh Hóa vượt qua Long An, có chiến thắng thứ 3 liên tiếp Tối ngày 19/3, VTV Bình Điền Long An đối đầu Xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Đây là trận đấu rất được chờ đợi khi cả hai đội đều đang có phong độ rất cao cùng những ngoại binh chất lượng. Thanh Hóa có chiến thắng thứ 3 liên tiếp Khởi đầu trận đấu, Thanh Hóa với sự xuất sắc quen thuộc của Cai Xiqing đã vượt lên dẫn 7-3. Liền sau đó, Chen Peiyan và các tay đập Long An san hòa tỉ số 9-9, đưa trận đấu về thế giằng co rất quyết liệt. Không chỉ tấn công tốt, Cai Xiqing thể hiện khả năng chắn bóng đáng nể để tiếp tục giúp Thanh Hoá vượt lên thắng 25-21. Sang set 2, các bài phối hợp của Long An dần mạch lạc hơn giúp đội bóng này dẫn trước 19-16. Tuy nhiên lúc này, những quả phát bóng khó của Cai Xiqing khiến Long An hỏng hoàn toàn bước 1. Thanh Hóa một mạch thắng ngược lại 25-20. Long An tiếp tục là đội bóng khởi đầu set 3 tốt hơn để dẫn 11-3. Mặc dù Thanh Hóa đã nỗ lực bám đuổi, Chen Peiyan và đồng đội chơi tỉnh táo để thắng 25-16, rút ngắn cách biệt còn 1-2. Sau nửa đầu set 4 diễn ra cân bằng, Thanh Hóa dần vượt lên dẫn trước 14-11. Lúc này, ngoại binh Chen Peiyan của Long An bị đau ở bụng phải tạm ra sân nghỉ. Tận dụng cơ hội, Thanh Hóa gia tăng cách biệt lên thành 18-12. Mặc dù có sự trở lại của Chen Peiyan, Long An không thể xoay chuyển tình thế và để thua 18-25, qua đó thua chung cuộc 1-3 sau 4 set đấu. Với Thanh Hóa, đây đã là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của đội bóng này từ đầu giải, một khởi đầu như mơ với Cai Xiqing và đồng đội. Sau trận đấu này, các cô gái Thanh Hóa nhận thưởng nóng 300 triệu đồng từ lãnh đạo đội, qua đó nâng tổng số tiền thưởng nóng của đội lên thành 700 triệu đồng sau 3 trận. Cai Xiqing vẫn thể hiện sự xuất sắc đáng nể Long An nhận trận thua trước Thanh Hóa Chen Peiyang có dấu hiệu bị đau ở bụng