Alcaraz viết ám hiệu lạ chờ đấu Djokovic, hẹn "đòi nợ" tại Indian Wells 2024

Carlos Alcaraz bước vào Indian Wells 2024 với nỗi lo chấn thương tái phát, trước đó tại Rio Open tay vợt 20 tuổi đã bị lật cổ chân và phải xin rút lui từ vòng 1. Lo lắng càng lớn khi "Carlotis" thua ở set đầu tiên màn chạm trán với Matteo Arnaldi (Italia) tại vòng 2 Indian Wells, tuy nhiên sau đó tay vợt số 2 đã tìm lại chính mình.

Alcaraz ngầm gửi "chiến thư" tới Novak Djokovic

Ngược dòng 2-1 để đi tiếp, tại vòng 3, tay vợt 20 tuổi có chiến thắng ấn tượng 2-0 (6-2, 6-3) trước Felix Auger-Aliassime (Canada). Chiến thắng trước hạt giống 32 của giải giúp Alcaraz gia tăng sự tự tin, anh bước vào vòng 4 Indian Wells với khí thế hừng hực.

Sau khi màn so tài vòng 3 khép lại, Alcaraz đã dành thời gian chào tạm biệt khán giả có mặt ở sân số 1, đồng thời để lại một dòng chữ rất đáng chú ý trên một chiếc camera: "N, see you soon" (tạm dịch: N, hẹn gặp sớm nhé).

Chữ "N" mà Alcaraz viết lên camera khiến nhiều người liên tưởng tới "Novak", có vẻ như tay vợt 20 tuổi đang nóng lòng gặp lại đàn anh số 1 thế giới.

Chỉ mất 1 giờ 17 phút để hạ Aliassime, Alcaraz tự tin nói: "Tôi trả giao vào sân với tỷ lệ cao và chơi tốt hơn anh ấy ở cuối sân. Tôi chủ đông tấn công, đánh khó nhưng lại mắc ít lỗi. Trận này gần như hoàn hảo với tôi".

Trái đất tròn, Alcaraz sẽ gặp Fabian Marozsan, người từng đánh bại anh ở Rome Masters tháng 5/2023. Tay vợt 20 tuổi không giấu ý định "đòi nợ" tay vợt 20 tuổi người Hungaria, Alcaraz nói: "Sau trận thua đó (Rome 2023), tôi cảm thấy thực sự rất tệ. Tôi thực sự muốn tái đấu. Anh ấy chơi tennis rất tuyệt, vượt qua nhiều tay vợt lớn trong vài tháng qua. Tôi thực sự mong chờ trận đấu này".

Marozsan, từ tay vợt top 200 thế giới đã trải qua mùa giải ấn tượng trong năm 2023. Tay vợt cao 1m91, đã trải qua 20 trận đấu ATP với 12 thắng, 8 thua, dù không giành được danh hiệu nào nhưng lọt vào tứ kết Masters và lần đầu tiên đi tới vòng 2 Grand Slam. Những kết quả tuyệt vời kể trên giúp tay vợt Hungaria từ top 180 tiến lên top 60 thế giới.

Nếu vượt qua Alcaraz tại vòng 4 Indian Wells 2024 diễn ra vào 14/3, Morozsan sẽ có tấm vé thứ 2 vào tứ kết sự kiện Masters 1000.

