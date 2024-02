7 sự thật tennis như đùa: Djokovic chưa thắng Murray set nào mặt sân này

Trận đấu dài nhất lịch sử quần vợt diễn ra tại Wimbledon 2010, John Isner đánh bại Nicohals Mahut 6–4, 3–6, 6–7 (7–9), 7–6 (7–3), 70–68, ở trận đấu kéo dài 11 giờ 5 phút.

Ngoài ra, 2 tay vợt dự trận đấu này đều thực hiện trên 100 cú ace (giao bóng ăn điểm trực tiếp), Isner dẫn trước đối thủ người Pháp ở tỷ số ace 113-103. Đây là 2 kỷ lục nổi bật, đa phần người xem tennis dễ biết nhưng dưới đây là 7 cột mốc có thể gây ngỡ ngàng.

1. Novak Djokovic chưa thắng Andy Murray set nào trên sân cỏ. Tay vợt Scotland (áo trắng) dẫn Djokovic 5-0, tại mặt sân cỏ.

2. "BIG 3" lần lượt thất bại trước David Nalbandian (người Argentina). Nalbandian đã vô địch Madrid Open 2007 khi đánh bại Rafael Nadal ở tứ kết, hạ Novak Djokovic tại bán kết và thắng Roger Federer trận tranh cúp.

3. Richard Gasquet thua 45, thắng 0 set khi đối đầu "BIG 3" tại Grand Slam. 1 kỷ lục đáng quên với tay vợt Pháp, anh không thắng được set nào khi đối đầu với Federer, Nadal, Djokovic ở Grand Slam.

4. Serena Williams giành 16 Grand Slam trước khi vô địch 1 sự kiện WTA 250.

5. David Ferrer (Tây Ban Nha) chưa từng đánh bại tay vợt top 4 nào trong 27 lần vô địch các sự kiện ATP.

6. Nadal và Federer chưa bao giờ đụng độ tại tại US Open. 14 lần chạm trán ở Grand Slam nhưng 2 tay vợt huyền thoại chưa từng so vợt ở US Open.

7. Chris Evert (sinh năm 1954) vào bán kết ở 52/56 Grand Slam. Tay vợt nữ vĩ đại nhất Evert chơi ở 56 Grand Slam và ở 52 lần trong số đó, bà đều lọt vào bán kết.

Nguồn: [Link nguồn]