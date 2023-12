11 đối thủ từng "bắt nạt", tỷ lệ thắng Nadal - Djokovic như thế nào?

Rafael Nadal và Novak Djokovic là 2 tay vợt đơn nam xuất sắc nhất lịch sử tennis, họ lần lượt đang sở hữu 22 và 24 Grand Slam. 2 tay vợt có khả năng đánh bại những đối thủ mạnh nhất để giành các danh hiệu lớn, tuy nhiên họ cũng bị nhiều đối thủ khắc chế tài năng.

Nadal (trắng), Djokovic (xanh) có những khắc tinh của riêng mình

Một điều trùng hợp, cả Nadal và Djokovic đều có thành tích thua nhiều hơn thắng trước 11 tay vợt khác. Trong danh sách đối thủ thắng nhiều hơn thua trước Nadal, Djokovic có góp mặt.

11 đối thủ có thành tích đối đầu nhỉnh hơn trước Nadal

Danh sách này không thể thiếu Djokovic. Tay vợt Serbia dẫn đầu trong danh sách với tỷ lệ 30-29 (thắng 30, thua 29) khi so tài Nadal. Tay vợt người Serbia đã có 2 chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trước Nadal vào các năm 2011-2012 và 2015-2016, trong khi Nadal đã thắng 3 trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa họ với nhau.

Nole là đối thủ khó chịu nhất của Nadal

Nikolay Davydenko (Nga), 42 tuổi, tỷ lệ đối đầu 6-5 so với Nadal. Cựu tay vợt số 3 thế giới và vô địch ATP Finals, đã thua 4 trong 6 lần gặp Nadal đầu tiên, trước khi thắng 4 trận liên tiếp từ 2009 đến 2011.

Dominik Hrbaty (Slovakia), 45 tuổi, tỷ lệ đối đầu 3-1 với Nadal. Cựu số 12 thế giới thường thắng trong giai đoạn đầu sự nghiệp của Nadal, từ 2003 tới 2005 anh có 3 chiến thắng trước "Vua đất nện".

Borna Coric (Croatia), 27 tuổi, đối đầu 3-2 trước Nadal. Cựu số 12 thế giới người Croatia, đã khiến Nadal choáng váng trong tại Swiss Indoors 2014, sau đó có 2 thắng lợi tiếp theo ở Cincinnati Masters 2016, 2022. Nadal thắng Coric 2 trận ở US Open 2015 và Canada Masters 2017.

Alex Corretja (Tây Ban Nha), 49 tuổi, đối đầu 2-0 với Nadal. Corretja từng thắng Nadal 2 lần ở Barcelona và Madrid năm 2003.

Dustin Brown (Đức), 39 tuổi, đối đầu 2-0 trước Nadal. Tay vợt người Đức gốc Jamaica thắng cả 2 lần khi chạm trán Nadal tại Halle và Wimbledon 2014.

Joachim Johansson (Thụy Điển), 41 tuổi, đối đầu 1-0 trước Nadal. Trong cuộc đụng độ duy nhất tại Stockholm Open 2006, Jahansson đánh bại Nadal 6-4, 7-6(4).

Lloyd Harris (Nam Phi), 26 tuổi, đối đầu 1-0 với Nadal. Với khả năng giao bóng tuyệt vời, Harris đã vượt qua Nadal 6-4, 1-6, 6-4 ở Citi Open 2021.

Paradorn Srichaphan (Thái Lan), 44 tuổi, đối đầu 1-0 với Nadal. Cựu số 9 thế giới Srichaphan hạ Nadal 6-4, 6-4, 6-2 ở vòng ba Wimbledon 2003, sự kiện Grand Slam đầu tiên "Bò tót" tham dự.

Chris Guccione (Úc), 38 tuổi, đối đầu 1-0 với Nadal. Guccione đang dẫn trước 6-5 ở set 1 Sydney International 2007 thì Nadal buộc phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đùi.

Olivier Mutis (Pháp), 45 tuổi, đối đầu 1-0 với Nadal. Mutis giành chiến thắng 6-3, 6-3 trước Nadal (18 tuổi) ở vòng 2 giải ATP ở Palermo năm 2004.

11 đối thủ có thành tích đối đầu nhỉnh hơn trước Djokovic

Tương tự như Nadal, Djokovic có tỷ lệ đối đầu lép vế so với 11 đối thủ. Nổi bật nhất là Nick Kyrgios, tay vợt người Úc đang thắng 2, thua 1 so với ngôi sao đang giữ ngôi đầu ATP. Người tiếp theo là Marat Safin, cựu ngôi sao người Nga hạ "The Djokovic" trong cả 2 lần họ so vợt.

Gặp Kyrgios là điều mà Nole không muốn

Jiri Vesely (Cộng Hòa Séc) thắng Nole 2 lần tại Monte Carlo 2016 và Dubai 2022. Fernando Gonzalez (Chile) thắng Nole 2-1. Andy Roddick (Mỹ) dẫn trước Djokovic với tỷ số 5-4.

"Vua giao bóng" Ivo Karlovic có 2 thắng, 1 thua trước Nole.

Antony Dupuis (Pháp) thắng Djokovic ở lần duy nhất 2 tay vợt chạm trán. Dan Evans (Anh) thắng Nole tại Monte Carlo 2021.

Dennis Van Scheppingen (Hà Lan) thắng Nole tại Bankok Open 2004.

Taro Daniel (Nhật Bản) vượt qua Nole với 1 chiến thắng tại Indian Wells. Filippo Volandri (Italia) thắng tay vợt người Serbia trận duy nhất tại Umag 2004.

