Bán rổ trái cây giá gần 1 tỷ đồng, công ty của Thái Công làm ăn ra sao?

Thái Công mở gian hàng “quý tộc” trên TikTok Shop

Tạp chí Đầu tư tài chính đưa tin, mới đây, NTK Thái Công đã tổ chức buổi livestream bán hàng đầu tên trên TikTok Shop của mình. Phiên livestream đã thu hút lượt xem cực khủng, chỉ 4 phút đầu đã có tới 6.700 lượt xem, đến phút 20 có hơn 1 triệu người thả tim.

Giỏ hàng TikTok Shop của NTK Thái Công bán những sản phẩm xa xỉ.

Các sản phẩm Thái Công bán đều có giá cao ngất ngưởng. Đơn cử, chiếc bình hoa pha lê 235 triệu đồng được nhập khẩu từ Pháp, NTK này cho biết để tạo ra được sản phẩm này phải rất cầu kỳ.

"Các bạn có thể thấy những vết khứa trên bình càng nhiều, đó là làm bằng tay từng cái từng cái, không phải làm đồ ép những ly thủy tinh bình thường được làm bằng máy thổi ra", NTK Thái Công cho biết.

Ngoài ra, NTK Thái Công chào bán set trà trắng đen, size S từ Đức gồm 1 bình, 2 tách, 2 đĩa, 2 hũ đường, 1 bình lọc trà, 1 chân đế có giá hơn 55,6 triệu đồng. Ông cho biết set trà được sản xuất từ công ty đã tồn tại 280 năm tại Đức. Ấm trà rất nhẹ, mỏng, đặc biệt khi cầm chiếc đĩa trong set soi lên ánh nắng thấy được độ trong.

Tiếp đó, NTK Thái Công cũng giới thiệu thêm nhiều set trà khác như: set trà lá phong, size S, từ Đức cho 2 người giá 50,75 triệu đồng, set trà Paraisol từ Đức hơn 55 triệu đồng, set trà trắng xanh từ Đức gần 51 triệu đồng, set trà lá phong, size M, từ Đức cho 4 người 70,4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người xem không khỏi “giật mình” trước giá tiền của một số sản phẩm đắt đỏ như: khay 3 tầng mạ bạc từ Pháp 38,9 triệu đồng, dụng cụ gắp đá từ Pháp 12,6 triệu đồng...

Trong phiên livestream, nhà thiết kế người Đức gốc Việt này còn bày tỏ: "Tôi bán những sản phẩm các bạn không cần nhưng khao khát có được nó. Hãy làm ra nhiều tiền để hưởng cuộc sống tốt hơn, nâng tầm văn hóa, nâng tầm tinh tế".

Thái Công là ai?

Quách Thái Công (SN 1972) là một nhà thiết kế nội thất người Đức gốc Việt. Năm 2004, ông cho ra đời thương hiệu Thái Công Interior Design, bắt đầu với một showroom ở phố Eppendorfer Weg, Hamburg, Đức. 3 năm sau, Công ty Thái Công GmbH & Co.KG được thành lập.

NTK Thái Công.

Ông từng đạt được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực thiết kế và trang trí nội thất như Infinity Award do Hội đồng ICP ở New York, Mỹ trao tặng, Sư Tử Vàng ở Cannes, Pháp và giải Đồng do Hội đồng ADC ở Đức vinh danh.

Cuối năm 2012, Thái Công từ Đức trở về Việt Nam. Năm 2014, ông đứng ra thành lập Công ty TNHH Thái Công Việt Nam và làm Tổng giám đốc. Trụ sở chính công ty đặt tại 215A1 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP. HCM.

Theo báo Dân trí, tháng 12/2021, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ từ 2,7 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng. Trong một thông báo công bố vào tháng 10/2022, Công ty TNHH Thái Công Việt Nam cho biết có 6 lao động.

Tháng 1/2023, công ty này bổ sung thêm ông Oliver Haake-Schütz (SN 1965, quốc tịch Đức) làm người đại diện pháp luật.

Thông tin mới nhất cho thấy sau 8 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, công ty của Thái Công có vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Trụ sở chính được đổi về tại đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Tòa nhà trăm tỷ của NTK Thái Công giữa lòng quận 1 (TP.HCM)

Được biết, Công ty Thái Công chuyên thực hiện những dự án thiết kế, trang trí nội thất, cung cấp nội thất cho các biệt thự, căn hộ cá nhân và các nhà hàng, khách sạn, bất động sản sang trọng. Ngoài ra, doanh nghiệp này kinh doanh thêm 1 nhà hàng, với phong vị là ẩm thực Việt cao cấp.

Về kết quả kinh doanh, giai đoạn 2016-2019, Công ty Thái Công Việt Nam tăng trưởng ổn định, nhưng ở mức bèo so với chia sẻ “khách phải mua 500.000 USD (khoảng 11,5 tỷ đồng) tiền nội thất thì bên tôi mới nhận công trình” trước đó của NTK sinh năm 1972.

Cụ thể, năm 2016, doanh thu thuần của công ty chỉ đạt 8,6 tỷ đồng, lãi gộp 4,6 tỷ, tương ứng với biên lợi nhuận gộp khoảng 53%. Cuối năm, Thái Công báo lỗ 6 triệu đồng.

Đến năm 2017 và 2018, nguồn thu của doanh nghiệp cải thiện dần lên 17 tỷ đồng rồi 34 tỷ, lợi nhuận gộp lần lượt là 8 tỷ đồng rồi 11 tỷ. Lợi nhuận sau thuế từ 366 triệu đồng năm 2017 thành 514 triệu đồng trong năm 2018.

Sang năm 2019, doanh thu công ty của NTK Thái Công giảm nhẹ 2%, xuống 33,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại tăng lên gần 12 tỷ đồng. Thái Công Việt Nam lúc này lỗ hơn 1 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trang trí nội thất này đạt 65 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu âm 317 triệu. Lỗ lũy kế đã vượt cả vốn điều lệ.

Kể từ năm 2020, sau nhiều lần kiên quyết từ chối bán hàng trực tuyến vì giá trị thẩm mỹ khác biệt của dòng sản phẩm nội thất, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thái Công Interior Design quyết định mở cửa hàng online. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này tích cực sử dụng các kênh mạng xã hội để tăng tương tác với khách hàng, thông tin trên tạp chí Đầu tư tài chính.

Nguồn: [Link nguồn]