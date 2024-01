Việt Nam: Thai nhi được thông tim xuyên tử cung đầu tiên vừa chào đời

Đây là một trong hai ca can thiệp tim bào thai đầu tiên Việt Nam, do bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Từ Dũ phối hợp thực hiện. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư đến nhân viên y tế hai bệnh viện, bày tỏ vui mừng trước thành công hai ca can thiệp tim bào thai đầu tiên ở Việt Nam.