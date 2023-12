Uống rượu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?

Theo The Times of India, tiêu thụ quá nhiều rượu có thể dẫn đến bệnh gan liên quan đến rượu (ARLD), một tình trạng gây tổn thương gan. Mức độ nghiêm trọng của bệnh này khác nhau và có liên quan đến các triệu chứng khác nhau.

Các triệu chứng

ARLD thường không có triệu chứng cho đến khi có tổn thương gan đáng kể. Sau đó, người ta có thể cảm thấy buồn nôn, sụt cân, chán ăn, vàng da, sưng bụng và mắt cá chân, lú lẫn hoặc buồn ngủ, nôn mửa hoặc phân có máu.

Trong những năm gần đây, bệnh gan liên quan đến rượu ( ARLD ) ngày càng trở nên phổ biến do xu hướng lạm dụng rượu ngày càng gia tăng. Ảnh: Getty Images

ARLD thường được phát hiện trong các xét nghiệm y tế về các vấn đề sức khỏe khác hoặc khi tổn thương gan đã tiến triển đáng kể. Nếu bạn có thói quen uống rượu nhiều, điều quan trọng là phải thông báo cho bác sĩ đa khoa của bạn để họ có thể đánh giá xem gan của bạn có bị tổn hại hay không.

Các giai đoạn của ARLD

Giai đoạn 1: Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu

Uống một lượng lớn rượu, thậm chí trong một thời gian ngắn, có thể dẫn đến tích tụ chất béo trong gan. Tình trạng này được gọi là bệnh gan nhiễm mỡ do rượu và đánh dấu giai đoạn đầu của ARLD.

Nó hiếm khi biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào nhưng đóng vai trò là dấu hiệu quan trọng cho thấy mức tiêu thụ rượu đang ở mức có hại. May mắn thay, tình trạng này có thể khắc phục được và việc kiêng rượu trong vài tháng hoặc nhiều năm có thể giúp gan của bạn trở lại trạng thái bình thường.

Giai đoạn 2: Viêm gan do rượu

Đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể phát triển do lạm dụng rượu kéo dài. Tổn thương gan nhẹ do viêm gan do rượu thường có thể được khắc phục bằng cách bỏ rượu vĩnh viễn. Tuy nhiên, viêm gan do rượu nặng là cực kỳ nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.

Giai đoạn 3: Xơ gan

Đây là giai đoạn tiến triển của ARLD, trong đó gan đã bị sẹo đáng kể. Các triệu chứng có thể không nhất thiết phải xuất hiện ngay cả ở giai đoạn này. Tình trạng này không thể đảo ngược được nhưng việc bỏ rượu ngay lập tức có thể ngăn ngừa tổn thương gan và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Các biến chứng là xuất huyết nội (giãn tĩnh mạch), tích tụ độc tố trong não (bệnh não), tích tụ chất lỏng trong bụng (cổ trướng) dẫn đến suy thận, ung thư gan và nguy cơ nhiễm trùng cao hơn.

Cách phòng ngừa

Để ngăn ngừa tình trạng này, tốt hơn hết bạn nên tránh uống rượu để chăm sóc gan một cách tối đa. Nếu bạn đã nghiện rượu nặng trong nhiều năm thì tốt nhất bạn nên từ bỏ ngay lập tức bằng cách nhờ đến sự trợ giúp của trung tâm cai nghiện rượu, theo The Times of India.

Nguồn: [Link nguồn]