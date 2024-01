Quan hệ khi mang thai nên tránh điều gì để không ảnh hưởng đến em bé?

Việc quan hệ khi mang thai thường sẽ không gây ảnh hưởng đến thai nhi. Mang thai có nhiều thay đổi sinh lý trong cuộc sống của người phụ nữ. Khi mang thai làm gián đoạn lượng hormone bình thường của cơ thể, ham muốn tình dục, phản ứng và các kiểu thực hành tình dục của người phụ nữ cũng bị ảnh hưởng. Sở thích và ham muốn tình dục của phụ nữ được nhận thấy giảm sút trong suốt thai kỳ, nguyên nhân có thể là do lo sợ làm hại thai nhi.

Hầu hết bà bầu và chồng băn khoăn về tình dục khi mang thai. Họ thắc mắc quan hệ tình dục khi mang thai có an toàn và có gây hại cho thai nhi không. Họ có thể muốn biết những điều cần tránh khi mang thai, nhưng do thiếu dữ liệu và nguồn thông tin dành cho phụ nữ nên đa số thường lưỡng lự trong việc tiếp cận vấn đề sức khỏe tình dục khi mang thai. Nhận thức rõ hơn về những điều nên và không nên làm khi mang thai sẽ giúp phụ nữ hiểu về sức khỏe tình dục khi mang thai.

1. Quan hệ khi mang thai có an toàn?

Nếu có thai kỳ bình thường thì quan hệ tình dục là an toàn.

Quan hệ tình dục khi mang thai là hoàn toàn an toàn trừ khi bác sĩ hoặc nữ hộ sinh cảnh báo không nên quan hệ.

Quan hệ tình dục sẽ không làm tổn thương thai nhi. Tuy nhiên, việc ham muốn tình dục thay đổi khi mang thai, đó là điều bình thường. Đây không phải là điều đáng lo ngại nhưng cần cho chồng biết về điều này.

Nếu thai kỳ bình thường và không có biến chứng, quan hệ tình dục và đạt cực khoái sẽ không làm tăng nguy cơ chuyển dạ sớm hoặc gây sảy thai.

Sau này trong thai kỳ, cực khoái hoặc thậm chí là quan hệ tình dục cũng có thể gây ra các cơn co thắt nhẹ. Nếu điều này xảy ra, mẹ bầu sẽ cảm thấy các cơ trong tử cung cứng lại. Chúng được gọi là các cơn co thắt Braxton Hicks và có thể gây khó chịu nhưng chúng hoàn toàn bình thường và không cần phải báo động. Mẹ bầu có thể muốn thử một số kỹ thuật thư giãn hoặc chỉ cần nằm nghỉ ngơi cho đến khi cơn co thắt qua đi.

2. Phụ nữ mang thai giảm ham muốn tình dục?

Trải nghiệm của mỗi người phụ nữ khi mang thai là khác nhau. Trong khi một số người không cảm thấy ham muốn tình dục vì họ cảm thấy tự ti, những người khác có thể cảm thấy hưng phấn hơn và gắn kết với khả năng tình dục của hơn khi họ mang thai.

Việc giảm ham muốn tình dục khi cơ thể thay đổi là điều hoàn toàn bình thường. Một số lý do phổ biến khiến phụ nữ có ham muốn tình dục thấp trong ba tháng đầu là họ có thể bị chứng ốm nghén như buồn nôn, mệt mỏi và đau ngực.

Khi các triệu chứng khó chịu giảm đi và lưu lượng máu trong cơ thể tăng lên sẽ giúp bà bầu đạt cực khoái, ham muốn tình dục sẽ tăng lên và ít khó chịu về thể chất hơn ở phụ nữ mang thai trong tam cá nguyệt thứ hai. Trong ba tháng cuối của thai kỳ, ham muốn tình dục của phụ nữ giảm rõ rệt.

3. Quan hệ tình dục khi mang thai - những điều nên làm

Khi quan hệ khi mang thai, điều quan trọng là phải giao tiếp với người chồng và bày tỏ những gì có tác dụng một cách cởi mở. Nói về sự thân mật sẽ giúp cả hai bên thảo luận về sự thoải mái và vạch ra những ranh giới cần thiết.

Ham muốn tình dục của người chồng có thể dao động trong thời gian người vợ mang thai. Họ có thể cảm thấy gắn kết hơn với bạn hoặc cũng có khả năng họ cảm thấy lo lắng khi sắp làm cha. Đó là lý do tại sao giao tiếp là rất quan trọng để giải quyết những vấn đề này.

4. Quan hệ tình dục khi mang thai - những điều không nên làm

Có một số tình huống nhất định mà bác sĩ sẽ khuyên không nên quan hệ tình dục khi mang thai:

Tiền sử sảy thai trong quá khứ: Mặc dù hầu hết mọi người đều an toàn khi quan hệ tình dục khi mang thai nhưng những người được khuyên không nên quan hệ tình dục bao gồm cả những phụ nữ đã có tiền sử sảy thai trong quá khứ.

Tăng nguy cơ sinh non: Những phụ nữ có nguy cơ sinh non không được quan hệ tình dục vì họ đã có các cơn co thắt trước tuần thứ 37 của thai kỳ hoặc bị chảy máu âm đạo, tiết dịch hoặc chuột rút mà không rõ nguyên nhân.

Nhau thai nằm quá thấp trong tử cung: Trong trường hợp này, quan hệ tình dục có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Nhau thai bám thấp là triệu chứng bất thường của người mẹ trong quá trình mang thai. Hiện tượng này có thể gây nên tai biến sản khoa, gây nguy hiểm cho sức khỏe của mẹ và bé nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Các vấn đề về cổ tử cung: Bất kỳ vấn đề nào với cổ tử cung cũng khiến phụ nữ có nguy cơ chuyển dạ sớm hoặc sảy thai cao hơn. Do đó, nên tham khảo ý kiến bác sĩ về việc quan hệ tình dục khi mang thai có an toàn hay không. Ngoài ra, cần gọi ngay cho bác sĩ nếu gặp phải các triệu chứng bất thường như đau, chảy máu, co thắt, chảy dịch hoặc tiết dịch.

