Những tai nạn trẻ thường gặp ở trẻ trong dịp Tết, bác sĩ hướng dẫn cách phòng ngừa, xử trí

Vào những ngày Tết, trẻ được nghỉ học dài ngày, nhu cầu về quê đón Tết, du lịch của các gia đình tăng cao, các hoạt động liên hoan, ăn uống, vui chơi cũng diễn ra liên tục. Đồng thời, trẻ nhỏ thường hiếu động, chưa có nhận thức, phản xạ bảo vệ bản thân; trẻ vị thành niên đang ở giai đoạn thích thể hiện cái tôi cá nhân; những trẻ sống ở các đô thị lớn được về quê với môi trường nhiều mới lạ, trong khi đó người lớn nhiều khi bận rộn mà lơ là, không giám sát chặt chẽ, khiến trẻ gặp phải nhiều tình huống đáng tiếc gây nguy hại sức khỏe, tính mạng.

Vì vậy, để những ngày Tết sum vầy được an toàn, trọn vẹn nhất, cha mẹ nên lưu ý đề phòng những tai nạn thường gặp ở trẻ dịp Tết như: đuối nước; điện giật; bỏng, pháo nổ; hóc dị vật; ngộ độc hóa chất, thực phẩm; ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than; té ngã; tai nạn giao thông,…

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương hướng dẫn cha mẹ cách phòng ngừa và xử trí đúng cách các tai nạn thường gặp ở trẻ trong dịp Tết Nguyên đán.

