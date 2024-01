Nhiều bệnh nguy hiểm về gan không điều trị có thể dẫn tới ung thư gan

PGS.TS.BS Trịnh Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Gan mật Việt Nam cho biết, tỷ lệ mắc các bệnh lý về gan mật ở Việt Nam có xu hướng ngày càng tăng, nhất là trước các vấn nạn lạm dụng rượu bia, viêm gan virus B, C, thực phẩm bẩn, thuốc tây, hóa chất gây tổn thương tế bào gan.

Cụ thể tỷ lệ nhiễm virus viêm gan của một số nhóm dân cư là từ 6 - 20% đối với virus viêm gan B và khoảng 2 - 4% với virus viêm gan C. Tỷ lệ người khỏe mạnh mang virus viêm gan B thay đổi theo từng địa phương, vùng, miền và dao động từ 15 - 25%. Số người nhiễm virus viêm gan B ở nhóm người khỏe mạnh và phụ nữ có thai tại Việt Nam cũng có tỷ lệ từ 10 - 20%.

(Ảnh minh họa).

Trong đó, điều đáng buồn là số người mắc bệnh gan tại Việt Nam khi phát hiện đã quá muộn, các tế bào gan bị phá hủy hàng loạt, hình thành các sợi xơ hóa không có chức năng. Biểu hiện bằng các triệu chứng như: vàng mắt, vàng da, đau tức bụng phải, chán ăn, sụt cân, mẩn ngứa, việc điều trị lúc này trở nên vô cùng khó khăn, hiệu quả không cao, chi phí điều trị tốn kém khiến cho nhiều người không kiên trì được mà bỏ cuộc.

Cũng theo PGS Trịnh Thị Ngọc, khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, gan mất hoàn toàn chức năng và không thể phục hồi được nữa, bệnh biến chứng thành xơ gan, ung thư gan, tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Phần lớn bệnh nhân sau khi phát hiện xơ gan, ung thư gan chỉ còn sống được từ 1-3 năm.

Một số bệnh lý thường gặp ở gan có thể gặp như:

Bệnh viêm gan B

Viêm gan B là một căn bệnh khá phổ biến hiện nay, căn bệnh này xuất phát từ một loại virus có tên là HBV với khả năng lây nhiễm cao. Trong những giai đoạn đầu, người bệnh có thể ít nhận thấy những triệu chứng của bệnh. Tuy nhiên, khi bệnh trở nặng, nếu không được can thiệp kịp thời thì có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới thì viêm gan B là một trong những căn bệnh nguy hiểm trên toàn cầu. Trong đó, ở Việt Nam có đến 20% dân số mắc phải căn bệnh này.

Xơ gan

Xơ gan là bệnh mà các mô tế bào khỏe được thay bằng mô sẹo làm giảm hoặc mất hoàn toàn chức năng của gan. Các nguyên nhân thường gây ra xơ gan bao gồm sử dụng các chất kích thích đặc biệt là rượu bia, do gan nhiễm mỡ và do virus viêm gan gây ra.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người nên tham gia khám sức khỏe định kỳ để dễ dàng theo dõi tình trạng cơ thể, dễ dàng phát hiện và điều trị bệnh. Việc phát hiện bệnh sớm giúp quá trình chữa trị được rút ngắn và hiệu quả.

Bệnh suy gan

Suy gan là một trong những bệnh lý thể hiện sự suy giảm chức năng của gan hoặc bị biến dạng hay hủy hoại và rất khó phục hồi. Căn bệnh này gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể do các vai trò mà gan đảm nhận không được thực hiện hoặc không mang lại hiệu quả.

Gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ là tình trạng lượng mỡ tích tụ trong gan chiếm quá 5% trọng lượng của gan, đây là bệnh thường gặp trong lối sống hiện đại. Gan nhiễm mỡ được chia làm hai nhóm: gan nhiễm mỡ do rượu và không do rượu. Ở cả hai nhóm người ta đều nhận thấy các tế bào gan chứa đầy các hạt mỡ. Gan nhiễm mỡ do rượu là một giai đoạn trong quá trình tiến triển của bệnh gan do rượu. Nếu không điều trị tốt sẽ dẫn đến viêm và xơ gan rượu.

Bệnh ung thư gan

Hiện tại, các nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư gan vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, đây lại là căn bệnh nguy hiểm với diễn tiến bệnh phức tạp và có tỷ lệ tử vong cao. Bên cạnh đó, đối tượng có nguy cơ mắc bệnh chủ yếu là người từng bị viêm gan B (mạn tính) hoặc bệnh xơ gan.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo khi có bất kỳ dấu hiệu nào về gan, mọi người cần thăm khám trực tiếp để được tư vấn và điều trị.

