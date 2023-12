Người đàn ông hơn 30 tuổi mắc ung thư dương vật vì viêm nhiễm nhưng không điều trị

BSCK II Nguyễn Tuấn Đạt - Phụ trách khoa Nam học (Bệnh viện Trung ương quân đội 108) vừa chia sẻ về một trường hợp nam bệnh nhân 33 tuổi, đã có gia đình và 2 con nhỏ mới đến khám gần đây và được chẩn đoán mắc ung thư dương vật. Người đàn ông này biết mình hẹp bao quy đầu từ nhỏ, từng bị viêm nhiễm nhưng tự điều trị và có tâm lý giấu bệnh.

Dù bao quy đầu hẹp nhưng việc quan hệ tình dục vẫn diễn ra và vẫn sinh con được nên người bệnh chủ quan. Gần đây, khi tình trạng viêm đau xuất hiện ngày càng nhiều, tiểu tiện khó khăn, không đáp ứng với thuốc đã dùng, thậm chí, không thể quan hệ được với vợ thì bệnh nhân mới đi khám.

(Ảnh minh họa).

Qua thăm khám, bác sĩ Đạt chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư dương vật, nhưng may mắn còn ở giai đoạn sớm nên đã tiến hành điều trị bằng cách vét hạch nội soi. Sau điều trị, bệnh nhân có sức khỏe ổn định, đã tăng cân, tâm lý tốt hơn và vẫn được theo dõi, hẹn tái khám định kỳ.

Theo BS Đạt, hiện nay các bệnh liên quan đến nam khoa ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Tuy nhiên do tâm lý e ngại, chủ quan, nhiều người thường đi khám muộn, khi đã có biến chứng, thậm chí có ca phải cắt cụt "cậu nhỏ".

Bác sĩ Tuấn Đạt cho biết, có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn tới ung thư dương vật, ví dụ như hai trường hợp trên liên quan đến vấn đề hẹp bao quy đầu, viêm nhiễm và lâu dần không điều trị sẽ dẫn tới ung thư. Thực tế với bệnh lý về bao quy đầu, mọi nam giới đều có thể tự nhận biết và kiểm tra xem quy đầu có hẹp hay không, dài hay ngắn để quyết định đi khám nam khoa ở những cơ sở uy tín, từ đó được bác sĩ tư vấn về biện pháp xử lý phù hợp.

Một nguyên nhân khác khiến số ca ung thư dương vật tăng trong những năm gần đây là tuổi quan hệ tình dục hiện nay khá sớm. Một thống kê cho thấy có 17-19% trẻ nam dưới 16 tuổi có quan hệ lần đầu. Trong khi đó, nhận thức về tình dục an toàn ở giới trẻ chưa “đến nơi, đến chốn”, dẫn tới những hệ lụy như dễ mắc bệnh truyền nhiễm, viêm nhiễm… và đó chính là những tác nhân gây bệnh ung thư.

Bác sĩ Đạt cho biết, hiện nay điều trị ung thư dương vật nếu ở giai đoạn sớm không hề khó khăn, thậm chí có thể điều trị triệt căn bằng phương pháp mổ nội soi, giúp người bệnh vừa giảm chi phí, lại đỡ đau đớn vì vết mổ nhỏ, ít bị nhiễm khuẩn… “Nếu mổ truyền thống, vết mổ sẽ dài 15-20cm, còn mổ nội soi đường mổ chỉ 1cm, nên giảm gánh nặng hậu phẫu, có tính thẩm mĩ cao và rút ngắn khả năng hồi phục cũng như chi phí nằm viện”, bác sĩ Đạt cho hay.

Để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo cần điều trị hẹp bao quy đầu để ngăn chặn nguy cơ ung thư dương vật.

Đối với trẻ em dưới 3 tuổi: Đa số các bé thường hẹp bao quy đầu sinh lý nên không chỉ định can thiệp nong hoặc cắt bao quy đầu trong trường hợp này. Chỉ thực hiện can thiệp khi các bé có 1 trong các triệu chứng sau: bị cản trở đường tiểu như tiểu khó, đi tiểu phải rặn, tiểu không thành tia, có hiện tượng phồng bao quy đầu khi đi tiểu, tia đái lệch, vẹo, viêm nhiễm ở phần đầu dương vật, sưng đỏ, khiến trẻ ngứa, khó chịu. Tuy nhiên do quy đầu của trẻ rất dễ tổn thương nên phải được thực hiện ở cơ sở y tế chuyên khoa, uy tín.

Đối với các trường hợp hẹp bao quy đầu ở trẻ trên 3 tuổi, cần được can thiệp thủ thuật như sau: nong hoặc tách bao quy đầu với các trường hợp hẹp nhẹ; cắt bao quy đầu với trường hợp dính nhiều, hẹp khít bao quy đầu.

Đối với các trường hợp hẹp bao quy đầu ở người lớn: Chỉ định cắt bao quy đầu tuyệt đối với các trường hợp hẹp bao quy đầu, và bán hẹp bao quy đầu.

Riêng với trường hợp dài bao quy đầu, cân nhắc lựa chọn. Nếu da quy đầu dài nhiều ảnh hưởng tới việc quan hệ nam – nữ, hoặc ảnh hưởng tới việc vệ sinh gây viêm nhiễm nhiều lần, hoặc ảnh hưởng tới thẩm mỹ thì cần phải cắt bao quy đầu.

Bên cạnh đó, nam giới chú trọng quan hệ tình dục an toàn, vệ sinh bộ phận sinh dục hàng ngày để phòng tránh viêm nhiễm quy đầu bao quy đầu, cũng như bệnh ung thư dương vật do virus HPV lây truyền qua đường tình dục.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]