Ngừa đột quỵ, nhồi máu cơ tim: Ba thứ quý ông đừng quên ăn

Theo News-Medical, nhóm tác giả từ Đại học Sydney và Bệnh viện Concord (Úc) đã thử nghiệm tác động của các mô hình ăn uống khác nhau lên nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch chết người ở quý ông và chỉ ra tác động thần kỳ của rau - đậu - hải sản.

Rau, đậu, cá và các hải sản khác giúp quý ông tránh được rủi ro tử vong do bệnh tim mạch - Ảnh minh họa từ Internet

Cụ thể, hơn 1.700 quý ông đã tham gia nghiên cứu, được theo dõi theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài nhiều năm.

Họ được thống kê các biến cố tim mạch nặng (MACE), bao gồm những biến cố chết người phổ biến như đột quỵ, đau tim... gây ra bởi các vấn đề tim mạch khác nhau ở độ tuổi sau 75.

Ba kiểu ăn được xem xét, bao gồm mô hình ăn nhiều rau - đậu - hải sản; mô hình ăn ngũ cốc nguyên hạt - sữa - trái cây và ăn nhiều thức ăn tùy ý khác là rau có tinh bột - thịt chế biến.

Kết quả cho thấy chế độ ăn nhiều rau - đậu - hải sản đem lại lợi ích lớn nhất, bất kể một số người trong số đó cũng ăn khá nhiều thịt đỏ.

Viết trong bài công bố trên tạp chí khoa học The Jornal of nutrition, health and aging, các tác giả cho rằng tác động mạnh mẽ của các thực phẩm bảo vệ tim mạch như rau quả dường như bù đắp được cho cả việc lỡ ăn nhều thịt đỏ.

Cũng theo các tác giả, bệnh tim mạch hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở người cao tuổi.

Các thống kê trên thế giới cho thấy sự kết hợp giữa chế độ ăn uống kém và lối sống ít vận động đã khiến số ca mắc bệnh tim mạch tăng gấp đôi từ 271 triệu vào năm 1990 lên hơn 523 triệu vào năm 2019.

Trong đó, các biến cố và hậu quả nặng nề đã cướp đi sinh mạng của 17,9 triệu người mỗi năm.

