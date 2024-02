Nam thanh niên 16 tuổi bị xoắn tinh hoàn sau cơn đau đột ngột vùng bìu

Khoa Ngoại thận Tiết niệu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận trường hợp nam thanh niên 16 tuổi, trú tại huyện Tam Nông bị xoắn tinh hoàn.

May mắn, bệnh nhân được phát hiện và đưa đến bệnh viện từ sớm nên đã bảo tồn được tinh hoàn.

Khoảng 5h sáng, trong khi đang ngủ, bệnh nhân giật mình tỉnh giấc vì cơn đau đột ngột vùng bìu trái. Người bệnh nhanh chóng được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

(Ảnh minh họa).

Tại đây, kết quả thăm khám cho thấy tinh hoàn trái của người bệnh bị sưng, đau, trục xoay ngang và nằm co rút lên cao hơn so với tinh hoàn phải. Kết hợp cận lâm sàng cấp cứu siêu âm Doppler tinh hoàn cho thấy không có tín hiệu dòng chảy trong tinh hoàn và mào tinh trái. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cấp cứu ngay sau 30 phút nhập viện.

Trong quá trình phẫu thuật, kiểm tra thấy tinh hoàn trái tím do xoắn thừng tinh một vòng theo chiều kim đồng hồ, bác sĩ đã tháo xoắn, đắp gạc ấm, bơm thuốc tê vào thừng tinh. Sau 30 phút, tinh hoàn đã hồng ấm trở lại, được đưa lại bìu trái và cố định tinh hoàn 2 bên. Người bệnh đã được bảo tồn cả 2 bên tinh hoàn.

Sau phẫu thuật, người bệnh được siêu âm Doppler tinh hoàn. Kết quả cho thấy tưới máu đều tinh hoàn 2 bên. Sức khỏe người bệnh ổn định và được xuất viện sau 03 ngày. Người bệnh tiếp tục được theo dõi định kỳ.

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Tuấn Anh – Trưởng khoa Ngoại thận tiết niệu – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, xoắn tinh hoàn là tình trạng bệnh lý diễn ra do thừng tinh bị tác động xoắn quanh trục gây ra hiện tượng tắc nghẽn, phù nề, sung huyết và nếu không được phát hiện điều trị sớm thì dẫn tới bệnh cảnh nặng nề là hoại tử tinh hoàn.

Bệnh thường gặp ở nam giới trẻ tuổi với tỷ lệ khoảng 1/4000 người nam giới ở độ tuổi dưới 25 tuổi và là một trong những nguyên nhân chính khiến nam giới mổ cắt tinh hoàn do biến chứng hoại tử, sau những chấn thương nặng nề tại cơ quan sinh dục.

Bệnh rất hiếm gặp ở những người nam giới cao tuổi, do tinh hoàn di động nhiều, thừng tinh dài cho nên dễ xảy ra tình trạng xoắn tinh hoàn.

Triệu chứng xoắn tinh hoàn

Triệu chứng xoắn tinh hoàn gặp ở hầu hết các bệnh nhân là sưng và đau một bên bìu, cơn đau xuất hiện đột ngột và tăng dần. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng triệu chứng trên thường xuất hiện khi người nam giới đang ngủ, gặp ở 50% các trường hợp.

Đau tức vùng bìu: xuất hiện một cách đột ngột, cơn đau dữ dội tăng dần, xu hướng lan dọc theo thừng tinh, ống bẹn và cả hố chậu. Khi cầm đỡ tinh hoàn lên có cảm giác cường độ đau tăng lên.

Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Tuấn Anh – Trưởng khoa Ngoại thận tiết niệu cho biết, xoắn tinh hoàn là tình trạng bệnh cấp cứu về mạch máu, do đó cần được khám phát hiện xử trí sớm trước 6 giờ từ khi xuất hiện đau vùng bẹn bìu. Nếu không nhanh chóng giải phóng xoắn trong 6 giờ đầu tiên thì người bệnh có nguy cơ cao phải cắt bỏ tinh hoàn. Tuy nhiên, trên thực tế việc phát hiện bệnh xoắn tinh hoàn ở giai đoạn sớm còn gặp nhiều khó khăn do người bệnh chủ quan đến khám muộn. Với trường hợp người bệnh 16 tuổi ở trên, rất là may mắn khi người bệnh đã được đưa đến bệnh viện ngay khi phát hiện những triệu chứng ban đầu nên đã bảo tồn được tinh hoàn.

Với những người bệnh phát hiện muộn, khả năng điều trị bảo tồn được tinh hoàn là rất thấp. Khi tinh hoàn bị hoại tử, phải phẫu thuật cắt tinh hoàn sẽ ảnh hưởng một phần tới khả năng sinh sản của nam giới. Ngoài ra có thể ảnh hưởng tâm lý, khiến nam giới mất tự tin khi quan hệ tình dục, giảm ham muốn, rối loạn cương dương…

Do đó, khi bị đau tinh hoàn, đặc biệt là khi có cơn đau tinh hoàn đột ngột, người dân hãy đến ngay bệnh viện có chuyên khoa Thận tiết niệu hoặc Nam học để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]