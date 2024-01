Nam diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 43 sau thời gian giấu kín bệnh ung thư ruột thừa

Tờ People đưa tin nam diễn viên nổi tiếng Adan Canto (X-Men: Days of Future Past) vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 43 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư ruột thừa.

Theo nguồn tin, tài tử sinh năm 1981 đã giấu kín tình hình bệnh tật với người hâm mộ. Nam diễn viên ra đi để lại vợ Stephanie Ann Canto cùng 2 con nhỏ gồm bé Roman Alder (3 tuổi rưỡi) và Eve Josephine (1 tuổi rưỡi), khiến công chúng không khỏi xót xa.

Adan Canto được biết tới năm 2009 khi anh xuất hiện trong 2 tập phim Estado de Gracia phát trên truyền hình Mexico. Nam diễn viên được chú ý ở thị trường Mỹ khi tham gia mùa 1 The Following đóng cùng Kiefer Sutherland. Năm 2014, Adan Canto xuất hiện trong phim siêu anh hùng Marvel X-Men: Days of Future Past trong vai Sunspot, dị nhân có thể khống chế được sức mạnh của mặt trời.

Vợ của anh - Stephanie Ann Canto đã đăng bức ảnh kỷ niệm của hai người trên Instagram vào tối 9/1 với dòng nhắn gửi: "Anh mãi là kho báu của em. Adan, hẹn gặp lại anh".

Ung thư ruột thừa nam diễn viên mắc phải nguy hiểm thế nào?

Ung thư ruột thừa là cực kỳ hiếm và thường không có triệu chứng trong giai đoạn đầu. Ung thư ruột thừa xảy ra khi tế bào khỏe mạnh trong ruột thừa đột biến và phát triển bất thường, dẫn đến hình thành khối u. Tình trạng này còn có tên gọi khác là ung thư ruột dư.

Ruột thừa là túi nhỏ nối liền với ruột già, nằm ở phần dưới bên phải của ổ bụng. Mặc dù chức năng của ruột thừa vẫn chưa được xác nhận, ruột thừa được cho là có vai trò trong việc duy trì sức khỏe đường ruột và hỗ trợ cho hệ miễn dịch.

Ung thư ruột thừa là loại ung thư rất hiếm gặp. Bệnh xảy ra phổ biến hơn ở phụ nữ và người trên 50 tuổi.

Dấu hiệu của người bị ung thư ruột thừa

Ung thư ruột thừa thường không gây ra triệu chứng ở giai đoạn đầu. Bác sĩ thường chỉ chẩn đoán lần đầu những người mắc bệnh này ở giai đoạn sau khi bắt đầu gây ra các triệu chứng hoặc lan sang các cơ quan khác.

Các dấu hiệu và triệu chứng của ung thư ruột thừa thường phụ thuộc vào ảnh hưởng của khối u. Tuy nhiên, về cơ bản ung thư ruột thừa có biểu hiện phổ biến như: Đau bụng từng cơn, chướng bụng, chán ăn, cảm thấy no sau khi ăn chỉ một lượng nhỏ thức ăn, buồn nôn hoặc nôn, táo bón hoặc tiêu chảy...

Ai có nguy cơ ung thư ruột thừa?

Nguy cơ phát triển ung thư ruột thừa gia tăng nếu bạn:

- Hút thuốc hoặc dùng sản phẩm từ thuốc lá, việc này cũng làm gia tăng nguy cơ mắc hầu hết các loại ung thư

- Có tiền sử gia đình bị ung thư ruột thừa hoặc đa u tuyến nội tiết tuýp 1, chứng rối loạn di truyền ảnh hưởng đến các tuyến sản sinh nội tiết tố.

- Mắc một số bệnh lý y khoa, như thiếu máu ác tính, viêm teo dạ dày (viêm niêm mạc dạ dày mạn tính) và hội chứng Zollinger-Ellison (gây ra tình trạng sản sinh ra quá nhiều axít dạ dày).

- Tuổi tác: ung thư ruột thừa xảy ra phổ biến hơn ở người trên 50 tuổi.

- Phụ nữ (u carcinoid ruột thừa xuất hiện phổ biến hơn ở phụ nữ).

Ung thư ruột thừa sống được bao lâu?

Tiên lượng trên người bệnh có ung thư ruột thừa là khá tốt nếu được phát hiện và phẫu thuật kịp thời cắt bỏ khối u sớm.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với các khối u thần kinh của ruột thừa là:

- Gần 100% nếu khối u nhỏ hơn 3cm và chưa di căn.

- Khoảng 78% nếu khối u nhỏ hơn 3cm và đã lan đến các hạch bạch huyết trong khu vực.

- Khoảng 78% nếu khối u lớn hơn 3cm, bất kể nó đã di căn sang các bộ phận khác của cơ thể hay chưa.

- Khoảng 32% nếu ung thư đã di căn đến các bộ phận khác của cơ thể.

Với ung thư tế bào hình cốc ruột thừa, nhìn chung 76% bệnh nhân sẽ sống được 5 năm hoặc lâu hơn sau khi được chẩn đoán.

