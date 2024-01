Mang thai có làm tăng ham muốn tình dục ở phụ nữ không?

1. Những thay đổi về ham muốn tình dục khi mang thai

Khi mang thai, nếu ham muốn gần gũi chồng của chị em có tăng hơn bình thường cũng đừng nên lo lắng, vì theo các chuyên gia, ham muốn tình dục tăng hoặc giảm khi mang thai là điều hoàn toàn bình thường.

Những thay đổi thông thường nhất trong thời kỳ mang thai là ốm nghén, tâm trạng thất thường và mệt mỏi. Và một điều khác mà phụ nữ có thể nhận thấy là ham muốn tình dục có thể tăng lên hoặc suy giảm.

Mức độ dao động của estrogen và progesterone có thể dẫn đến thay đổi ham muốn tình dục. Nhưng buồn nôn, mệt mỏi, căng thẳng và tăng cân cũng ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của phụ nữ khi mang thai.

Ngoài ra còn có một số thay đổi về thể chất diễn ra trong thời kỳ mang thai có thể làm tăng ham muốn tình dục. Mang thai có thể khiến âm hộ của người phụ nữ căng cứng và nhạy cảm hơn, điều này sẽ khiến họ muốn quan hệ tình dục thường xuyên hơn. Ngoài ra, khi ngực chuẩn bị sản xuất sữa, chúng sẽ căng lên do hormone có thể tạo ra cảm giác dễ chịu cho một số phụ nữ.

Mang thai có thể làm tăng ham muốn tình dục ở phụ nữ.

Hầu hết phụ nữ cho biết, ham muốn tình dục của họ dễ tăng lên trong giai đoạn giữa thai kỳ, khi cơn buồn nôn giảm dần và đỡ mệt mỏi. Vào thời điểm sắp sinh, bụng to hơn và cảm giác mệt mỏi, đau nhức, khó chịu gia tăng có thể hạn chế cảm xúc và ham muốn quan hệ tình dục với bạn đời.

Tuy nhiên, không phải ai cũng giống nhau về thời điểm và bất kỳ trạng thái hứng thú cũng như tần suất tình dục trong thời kỳ mang thai đều được coi là bình thường.

Theo ThS.BS Lê Quang Dương, thời gian mang thai, lưu lượng máu tăng lên, đặc biệt là đến cơ quan sinh dục, vú và âm hộ sẽ giúp kích thích dễ dàng hơn và tăng độ nhạy cảm. Đây là điều hoàn toàn bình thường và mang lại trải nghiệm tình dục thú vị hơn.

Với bộ ngực đầy đặn hơn và thân hình gợi cảm, tròn trịa hơn, phụ nữ thường nhận thấy rằng họ cảm thấy thân mật hơn với bạn tình trong thời gian này. Và vì không phải căng thẳng về biện pháp tránh thai, sự gần gũi khi mang thai cũng có thể khiến thai phụ thoải mái hơn.

2. Vai trò của các hormone làm tăng ham muốn tình dục khi mang thai

Nồng độ estrogen

Nồng độ estrogen của phụ nữ có thể cao hơn khi mang thai vì estrogen kích thích sự phát triển của tử cung và cải thiện lưu lượng máu giữa tử cung và nhau thai bằng cách tăng cường tác dụng của oxit nitric, một loại khí làm giãn mạch máu. Nó cũng chuẩn bị cho ngực của bà mẹ sản xuất sữa bằng cách mở rộng ống dẫn sữa.

Nồng độ estrogen có thể ảnh hưởng đến tâm trạng thai phụ và chắc chắn làm tăng ham muốn tình dục, có thể đạt đỉnh điểm ngay trước khi sinh.

Thư giãn

Relaxin là một loại hormone làm giãn lỏng các dây chằng trong tử cung để tăng không gian sống của thai nhi, tạo không gian cho em bé phát triển. Relaxin cũng làm tăng lưu lượng máu, đây có thể là một phần nguyên nhân khiến bạn cảm ham muốn được kích thích.

Oxytocin

Oxytocin là loại hormone "cảm thấy dễ chịu" giúp chúng ta gắn kết với người khác và hình thành các kết nối. Mức độ oxytocin sẽ đạt đến đỉnh điểm trong những ngày và tuần ngay trước khi sinh con và nhiều phụ nữ sẽ trải qua cảm giác hưng phấn nhẹ nhàng.

Điều thú vị là chính loại hormone đáng yêu này sẽ cho phép bạn hình thành mối liên kết bền chặt với đứa con mới sinh của mình, khi lượng oxytocin khổng lồ chạy qua não trong quá trình sinh nở, từ đó hình thành mối liên kết đặc biệt giữa mẹ và con.

Thai phụ nên theo dõi sức khỏe định kỳ để đảm bảo an toàn. Ảnh minh họa (Internet)

3. Quan hệ tình dục khi mang thai có an toàn không?

Quan hệ tình dục được chứng minh là an toàn trong tất cả các giai đoạn của thai kỳ có nguy cơ thấp. Lý do là em bé của bạn đã được bảo vệ hoàn toàn bởi túi ối và các cơ khỏe mạnh của tử cung. Ngoài ra còn có một nút nhầy dày bịt kín cổ tử cung và giúp bảo vệ chống nhiễm trùng. Dương vật không tiếp xúc với thai nhi khi quan hệ tình dục. Và các cơn co thắt mà bạn có thể cảm thấy trong và ngay sau khi đạt cực khoái hoàn toàn khác với các cơn co thắt liên quan đến chuyển dạ.

Một số hành vi tình dục không an toàn cho phụ nữ mang thai là quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình mà không biết tiền sử tình dục hoặc người có thể mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nếu phụ nữ mang thai bị nhiễm bệnh, bệnh có thể truyền sang con và gây ra những hậu quả nguy hiểm.

Thai phụ cần khám quản lý thai chặt chẽ, cần cung cấp cho bác sĩ thông tin chi tiết về sức khỏe, tiền sử mắc bệnh hoặc nguy cơ sảy thai, nguy cơ sinh non, chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân, tiết dịch hoặc chuột rút… để có biện pháp theo dõi can thiệp phù hợp.

Theo BS Lê Quang Dương, quan hệ tình dục qua đường âm đạo và thủ dâm đúng cách đều an toàn khi mang thai. Tuy nhiên, trong trường hợp phụ nữ mang thai có nguy cơ sảy thai cao hoặc có tiền sử sinh non, bác sĩ sản khoa có thể khuyên phụ nữ nên kiêng quan hệ tình dục.

