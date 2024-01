Loại gia vị phổ biến này là kẻ thù số 1 của mỡ máu

Mỡ máu hay cholesterol cao là một trong những dấu hiệu báo trước của bệnh tim. Gan tạo ra cholesterol và cholesterol cần thiết để sản xuất hormone, vitamin D và các hợp chất khác hỗ trợ tiêu hóa. Cholesterol tăng cao làm tăng nguy cơ phát triển mảng bám gây nên tình trạng hẹp động mạch, xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ lưu ý rằng, mức cholesterol là một trong những yếu tố có thể thay đổi được và có thể bị ảnh hưởng bởi các hành vi lối sống như chế độ ăn uống và tập thể dục. Hoạt động thể chất thường xuyên, cai thuốc lá, giảm căng thẳng và ăn kiêng đều có thể ảnh hưởng đến cholesterol. Thực tế cho thấy, một chế độ ăn giàu chất xơ có liên quan đến sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các loại gia vị cũng có thể tăng cường khả năng giữ cholesterol của cơ thể ở mức lành mạnh, đặc biệt là quế.

Quế chứa các hợp chất cinnamaldehyde và axit cinnamic. Vỏ quế còn có các hợp chất hoạt tính sinh học khác như catechin và procyanidin, có thể có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm hiệu quả.

Trong một thử nghiệm nhỏ năm 2017 được công bố trên tạp chí Lipids in Health and disease, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu tác động của việc bổ sung quế bằng đường uống (3g mỗi ngày) với những người mắc hội chứng chuyển hóa. Họ phát hiện ra rằng, nhóm bổ sung quế đã giảm được mỡ bụng, cholesterol toàn phần, chất béo trung tính, có lipoprotein mật độ thấp (LDL) đáng kể so với nhóm dùng giả dược.

Việc sử dụng quế trong ăn uống hằng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích với liều ¼ đến 1 thìa cà phê mỗi ngày. Quế có thể được thêm vào bánh nướng, cà phê hoặc sữa chua Hy Lạp. Ngoài ra, ăn nhiều loại thực vật, bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, quả hạch, hạt, trái cây và rau quả sẽ làm tăng lượng chất xơ, là chìa khóa để giảm cholesterol hiệu quả.

Mặc dù quế có tác dụng tốt đối với cholesterol trong máu nhưng việc chỉ bổ sung quế mà không thay đổi chế độ ăn uống tổng thể sẽ không đạt hiệu quả tốt. Hãy sử dụng quế như một chất bổ sung cho chế độ ăn uống của bạn để giảm cholesterol hiệu quả.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]