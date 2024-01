"Kết hợp chết người" nếu dùng Viagra và thứ này cùng lúc

Một nghiên cứu mới từ Thụy Điển cho thấy những người thường xuyên dùng thuốc nitrat có nguy cơ tử vong cao hơn về lâu dài nếu thỉnh thoảng dùng thêm thuốc ức chế Phosphodiesterase type 5 (PDE5i), được bán dưới tên các thương hiệu Viagra, Cialis, Levitra...

Viagra có thể gây nguy hiểm nếu "đụng độ" thuốc nitrat trị bệnh động mạch vành - Ảnh minh họa từ Internet

Theo bài công bố trên tạp chí y học Journal of the American College of Cardiology, dữ liệu từ 55.777 nam giới mắc bệnh động mạch vành đang được điều trị ổn định bằng thuốc nitrat đã được phân tích.

Trong số họ, 5.710 người từng dùng Viagra và các thuốc PDE5i khác ít nhất 2 lần trong thời gian theo dõi.

Kết quả cho thấy sự "đụng độ" giữa hai thuốc này làm tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, bao gồm các biến cố tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, suy tim.

Ngoài ra, họ còn có nguy cơ diễn tiến bệnh nặng hơn sau 28 ngày kể từ khi sử dụng PDE5i.

Theo Medical Xpress, PDE5i và thuốc nitrat vốn đều gây giảm huyết áp, từ lâu đã được khuyến nghị không nên dùng cùng lúc. Tuy nhiên đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy tác động tích lũy lâu dài khi để hai loại thuốc thỉnh thoảng "đụng độ".

"Mục tiêu của chúng tôi là nhấn mạnh việc phải xem xét cẩn thận, lấy bệnh nhân làm trung tâm trước khi kê đơn PDE5i cho nam giới đang điều trị bằng thuốc nitrat" - PGS-TS-BS Daniel Peter Andersson từ Viện Karolinka (Thụy Điển), tác giả chính, cho biết.

Kết quả này vô cùng quan trọng khi các khảo sát khắp thế giới cho thấy nhu cầu sử dụng thuốc trị rối loạn cương dương ngày càng gia tăng, khi mọi người chú trọng hơn đến đời sống tình dục.

Thuốc trị rối loạn cương dương bao gồm Viagra, Cialis, Levitra và các nhóm thuốc khác hoạt chất được bán khá phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, lời khuyên phổ biến cho quý ông có bệnh nền là nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi lựa chọn.

