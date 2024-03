Hạn chế ăn những thực phẩm này nếu không muốn hơi thở nặng mùi

Những thực phẩm sau đây mặc dù tốt cho cơ thể nhưng cũng có nhược điểm là dễ khiến cơ thể có mùi khó chịu.

Đồ ăn nhanh

Đồ ăn nhanh có thể là món ăn hấp dẫn đối với nhiều người nhưng nó thực sự không tốt với sức khỏe. Nhóm thực phẩm này chứa nhiều chất béo do được chiên rán trong dầu mỡ. Cơ thể sẽ mất rất nhiều thời gian để phân hủy, tiêu hóa hết lượng dầu mỡ này. Thực phẩm này nằm lâu trong dạ dày chính là nguyên nhân gây ra hôi miệng.

Đồ ăn cay

Khi ăn các món cay, hợp chất lưu huỳnh được dạ dày phân hủy và sẽ để lại mùi trên cơ thể. Nếu bổ sung lượng lớn các thực phẩm cay thì cơ thể càng mất nhiều thời gian để xử lý chúng và mùi hôi sẽ càng lưu lại lâu hơn.

Hành và tỏi là loại gia vị phổ biến, thường xuyên xuất hiện trong các món ăn và đây cũng là nhóm gia vị nặng mùi. Hành chứa lưu huỳnh, có khả năng gây ra mùi hôi miệng và mùi cơ thể.

Cá

Cá là món ăn quen thuộc với mọi người và cũng là món có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số người gặp tình trạng rối loạn chuyển hóa trimethylaminuria (được hiểu là hội chứng người có mùi cá), tức là những người này không thể phân hủy một lượng protein nhất định có trong món ăn. Hợp chất nặng mùi này thường được đào thải qua hơi thở, mồ hôi và khiến cơ thể có mùi khó chịu.

Các loại thịt đỏ như bò, dê, cừu

Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng, sử dụng các loại thịt đỏ có thể khiến cơ thể có mùi nồng, khó chịu. Trong trường hợp sử dụng các thực phẩm này, bạn cũng nên chú ý để tránh cơ thể nặng mùi với những người xung quanh.

Rượu, bia

Tiêu thụ nhiều rượu bia vừa gây hại sức khỏe vừa khiến cơ thể có mùi khó chịu. Khi vào cơ thể, chất cồn có trong rượu bia sẽ được hấp thụ và chuyển hóa qua lỗ chân lông. Nó sẽ tạo thành axit axetic gây mùi. Càng uống nhiều rượu bia thì cơ thể càng nặng mùi.

Măng tây

Măng tây là thực phẩm tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, nó có chứa thành phần lưu huỳnh nên khi ăn vào cơ thể sẽ sinh ra mùi hôi. Hiện tượng này không xảy ra ở tất cả mọi người. Có những người may mắn không sinh ra mùi khó chịu dù ăn nhiều măng tây.

Hành và tỏi

Hành và tỏi là loại gia vị phổ biến, thường xuyên xuất hiện trong các món ăn và đây cũng là nhóm gia vị nặng mùi. Hành chứa lưu huỳnh, có khả năng gây ra mùi hôi miệng và mùi cơ thể.

Tỏi cũng vậy. Ăn tỏi sẽ khiến hơi thở và cơ thể có mùi hôi. Càng ăn nhiều mùi hôi càng rõ.

Cà ri

Cà ri là món ăn sử dụng nhiều loại gia vị có hương vị cay nồng. Mùi hương này có thể lưu lại trên cơ thể rất lâu sau bữa ăn. Đặc biệt, nếu bạn là người có hệ tiêu hóa không tốt thì khả năng tạo mùi khó chịu trên cơ thể càng cao.

Mùi hương tươi mát của chanh đóng một vai trò quan trọng trong việc mang đến mùi thơm tuyệt vời cho cơ thể. Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm giúp cơ thể thơm mát

Táo

Táo là loại trái cây thơm ngon và được rất nhiều người ưa chuộng. Khi bạn ăn táo, các hợp chất trong đó sẽ hỗ trợ loại bỏ mảng bám trên răng, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Do có tính tẩy tự nhiên nên táo có tác dụng chống lại hơi thở có mùi hiệu quả. Thưởng thức táo sau bữa ăn là một thói quen có lợi cho cơ thể mà bạn nên duy trì thường xuyên.

Cam

Chẳng phải ngẫu nhiên mà rất nhiều loại nước hoa đều có chiết xuất từ cam. Loại quả này có hương thơm dễ chịu, thanh mát. Do hàm lượng chất xơ và acid cao nên khi được hấp thụ vào cơ thể, các dưỡng chất trong cam sẽ lưu chuyển chầm chậm trong các tế bào, giúp cơ thể tỏa hương nhẹ nhàng.

Gừng

Đau bụng có thể dẫn tới hôi miệng, gừng giúp ổn định dạ dày, tạo ảnh hưởng mạnh mẽ lên hơi thở. Trộn gừng với nước chanh và nước ấm có thể giúp kiềm chế mùi hôi miệng.

Giấm táo

Sẽ thật thiếu sót nên không liệt kê giấm táo vào danh sách thực phẩm giúp cơ thể tỏa hương thơm tự nhiên. Giấm táo nổi tiếng với khả năng diệt khuẩn cao do chứa nhiều acid acetic và phenolic. Vi khuẩn và mồ hôi tồn đọng chính là hai nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng hôi chân. Để cải thiện mùi ở chân, bạn hãy dùng nửa chén giấm táo pha với nước ấm và ngâm chân trong vòng 20 phút.

Chanh

Mùi hương tươi mát của chanh đóng một vai trò quan trọng trong việc mang đến mùi thơm tuyệt vời cho cơ thể. Các chất khử trùng tự nhiên và khả năng kháng khuẩn của chanh cũng giúp loại bỏ mùi cơ thể và làm giảm hôi miệng do vi khuẩn gây ra. Tính acid của chanh làm giảm độ pH trên da khiến vi khuẩn gây mùi khó có thể tồn tại. Thêm vào đó, nhờ tính chất giàu vitamin C (tăng cường miễn dịch), chanh còn giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể. Ngoài ra, một điểm cộng khác là chanh dễ hấp thụ bởi cơ thể, do đó nó sẽ cải thiện mùi hương của cơ thể bạn một cách nhanh chóng.

Trên thực tế, sự lưu chuyển các protein trong thịt đỏ sẽ khiến da tiết ra mùi khó chịu. Nhưng ngược lại, các loại cá thịt trắng như cá rô phi, cá tuyết hay cá bơn…rất lý tưởng cho hương thơm cơ thể tự nhiên và giúp bạn đánh bay mùi khó chịu.

Cá thịt trắng

Trên thực tế, sự lưu chuyển các protein trong thịt đỏ sẽ khiến da tiết ra mùi khó chịu. Nhưng ngược lại, các loại cá thịt trắng như cá rô phi, cá tuyết hay cá bơn…rất lý tưởng cho hương thơm cơ thể tự nhiên và giúp bạn đánh bay mùi khó chịu. Vì thế, bữa cơm của chị em nên ưu tiên những loại cá này nhé!

Quế

Quế là một loại gia vị khá phổ biến trong bếp. Nhờ có mùi hương tuyệt vời, quế giúp hạn chế mùi cơ thể bằng cách làm giảm lượng vi khuẩn trong miệng. Ngoài ra, quế có khả năng cải thiện hệ tiêu hóa cao, tăng cường hoạt động của dạ dày. Khi dạ dày khỏe mạnh, mùi hôi ở miệng cũng như mùi cơ thể sẽ tự động biến mất.

Bạn có thể nhâm nhi trà quế hoặc ngâm những thanh quế nhỏ vào nước nóng trong 10 phút rồi uống. Thực hiện đều đặn mỗi ngày giúp cơ thể của bạn luôn thơm tho và sạch sẽ.

Rau mùi

Sở dĩ rau mùi nằm trong danh sách thực phẩm giúp cơ thể tỏa hương bởi các loại tinh dầu như tinh dầu khuynh diệp chứa có trong loại rau này làm giảm thiểu mùi hôi cơ thể. Bên cạnh đó, rau mùi chứa thành phần diệp lục phong phú giúp kiềm hóa cơ thể, nhờ đó làm sạch máu và cải thiện mùi cơ thể. Mặt khác, các chất kháng khuẩn trong rau mùi giảm thiểu lượng vi khuẩn gây mùi trong cơ thể.

Cà chua

Cà chua chứa các chất có khả năng kháng khuẩn và sát trùng tự nhiên giúp giảm lượng vi khuẩn gây mùi trong cơ thể. Ngoài ra, nhờ có chất làm se tự nhiên, cà chua giúp thu nhỏ lỗ chân lông và ngăn chặn các đường dẫn tiết ra mồ hôi, do đó kiểm soát quá mồ hôi rất tốt.

Ngay cả việc uống nước cà chua cũng có thể giúp làm giảm nhiệt độ cơ thể của bạn, nhờ đó sẽ làm giảm mồ hôi. Hoặc bạn cũng có thể dùng nước ép cà chua tươi xoa vào những bộ phận cơ thể ra nhiều mồ hôi và để trong 10-15 phút thì tắm, rửa lại sạch sẽ.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, phụ nữ ăn cần tây thường xuyên sẽ giúp cơ thể tỏa hương tự nhiên và dễ chịu. Ảnh minh họa: Internet

Cần tây

Cần tây nổi tiếng với những lợi ích tuyệt vời như đốt cháy calo, tăng cường vitamin K, folate, kẽm và magie trong cơ thể. Khi nhai, hai chất androstenone và androstenol có trong cần tây sẽ lan tỏa trong miệng và được lưu lại ở cổ họng, giúp hơi thở thơm tho hơn. Đồng thời, nhiều nghiên cứu đã chứng minh, phụ nữ ăn cần tây thường xuyên sẽ giúp cơ thể tỏa hương tự nhiên và dễ chịu.

Trà xanh

Trà xanh giàu chất chống oxy hoá là một loại đồ uống độc đáo có thể giúp ngăn ngừa hơi thở hôi, mùi cơ thể và mùi hôi từ bàn chân. Trà xanh hỗ trợ giải độc bằng cách hỗ trợ sản xuất glutathione, một chất chống oxy hóa có tác dụng vận chuyển loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Các chất độc càng ít, cơ thể bạn càng không có mùi hôi. Các polyphenol trong trà xanh cũng giúp làm cho hơi thở thơm tho, dễ chịu vì nó phá hủy và loại bỏ các hợp chất gây hôi miệng.

Sữa chua

Sữa chua chứa các lợi khuẩn rất tốt cho đường tiêu hóa, đồng thời giúp ngăn ngừa các tác nhân gây mùi cơ thể.

Rau bạc hà

Bạc hà có tính kháng khuẩn và khử mùi mạnh, giúp cơ thể và hơi thở của bạn có mùi hương thơm mát sảng khoái. Bạn cũng có thể dễ dàng sử dụng bạc hà như một gia vị cho các món ăn hằng ngày.

