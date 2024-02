Đốt than sưởi giữa mùa khô, bé 2 tuổi tử vong, 3 người hôn mê

Ngày 3/2, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, đơn vị đã tiếp nhận cấp cứu 2 trường hợp ngộ độc khí CO, do đốt than sưởi ấm trong phòng kín.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 2/2, bà L.T.M. (59 tuổi) và chị H.T. L. (35 tuổi, cùng ngụ TP. Long Xuyên) được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, ngộ độc khí CO.

Theo người nhà bệnh nhân, bà M. cùng con gái và 2 cháu ngoại (2 tuổi và 8 ngày tuổi) ngủ trong phòng kín có đốt than sưởi từ đêm 1/2. Trưa 2/2, hàng xóm không thấy mở cửa nhà nên đến xem thì thấy 3 người hôn mê, riêng bé gái 2 tuổi đã tử vong.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, hai bệnh nhân nhập viện đã hôn mê, đang thở máy, kết hợp điều trị nâng đỡ.

Hiện, khu vực miền Tây đang mùa khô, trong ngày nắng ấm, nhiệt độ thường duy trì từ 22-25 độ C trở lên. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm dân gian, nhiều gia đình vẫn duy trì hình thức đốt than sưởi cho sản phụ sau sinh.

