Cà phê làm giảm hay kích thích ham muốn 'chuyện ấy'?

1. Lợi ích kích thích tình dục của cà phê

Các nghiên cứu đã chứng minh một số loại thực phẩm nhất định làm góp phần làm tăng hiệu suất tình dục và cải thiện khả năng đạt cực khoái ở cả nam và nữ. Có thể kể đến hàu, gừng, socola đen và cà phê được coi là những "thuốc kích thích tình dục" một cách tự nhiên.

Một nghiên cứu được tiến hành tại Trường Đại học tổng hợp Michigan (Hoa Kỳ) đăng tải trên tạp chí New England Journal of medicine nhận thấy những người uống điều độ 2-3 ly cà phê mỗi ngày thì ham muốn tình dục tăng lên. Các nhà khoa học cho rằng trong khi kích thích hệ thần kinh trung ương, cà phê sẽ tăng cường tính nhạy cảm đối với tác động kích thích tình dục.

Caffeine đã được chứng minh là tăng cường lưu thông máu, giúp thư giãn hệ cơ trơn (hệ cơ trơn túi mật, tử cung, động mạch...), đặc biệt là ở bộ phận sinh dục nam giới. Theo một nghiên cứu được trình bày cho Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, chất caffeine trong cà phê có thể giúp các mạch máu nhỏ hoạt động tốt hơn. Lưu lượng máu tốt là cần thiết để kích thích tình dục và hỗ trợ hoạt động tình dục.

Caffeine có thể cải thiện ham muốn tình dục.

Tiến sĩ Karan Rajan (bác sĩ phẫu thuật người Anh liên kết với Cơ quan Y tế Quốc gia Pháp) cho biết: Ở liều lượng thấp, caffeine chủ yếu có tác dụng co mạch, có nghĩa là nó làm giảm đường kính mạch máu. Tuy nhiên ở liều cao, caffeine lại có tác dụng làm giãn mạch máu, làm tăng lưu lượng máu.

Tiến sĩ Karan giải thích, máu của bạn lưu thông càng nhiều, bộ phận sinh dục càng được bơm máu và cung cấp oxy nhiều, bạn càng có nhiều khả năng cảm thấy khoái cảm, hoặc thậm chí đạt cực khoái khi quan hệ tình dục.

Các nghiên cứu cho thấy đa số những người uống cà phê quan hệ tình dục thường xuyên hơn những người không uống cà phê. Cà phê không chỉ kích thích cơ thể mà còn cả tâm trí và có thể nâng cao tâm trạng vì nó làm tăng ham muốn tình dục. Nhiều bằng chứng khoa học chứng minh rằng chất kích thích này có thể làm tăng mức độ dopamine, chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến hệ thống khoái cảm của não. Đây có thể là một trong những lợi ích lớn nhất của cà phê.

Các nghiên cứu còn cho thấy những người đàn ông uống điều độ cà phê ít bị liệt dương hơn so với chỉ số thống kê trung bình. Còn phụ nữ uống cà phê dễ hưng phấn nhiều hơn những người khác và cũng dễ dàng đón nhận quan hệ gần gũi hơn, dễ thỏa mãn hơn...

2. Cách uống cà phê có lợi nhất đối với tình dục

Cà phê là một loại chất kích thích hỗ trợ tăng ham muốn tình dục. Tuy nhiên, với một liều lượng phù hợp thì lợi ích mạnh mẽ nhất của cà phê được thể hiện ngay lập tức, ảnh hưởng tích cực đến sinh hoạt tình dục. Nhưng quá nhiều cà phê có thể làm mất đi tác dụng kích thích.

Nghiên cứu cho thấy, dùng quá nhiều (tới 8-9 cốc) cà phê mỗi ngày khiến cơ thể bị ngộ độc caffeine dẫn hiện tượng vã mồ hôi, tim đập nhanh, thậm chí gây co giật do tác động kích thích mạnh của cà phê lên não bộ. Do đó lượng caffeine cao sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống tình dục của nam giới.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Bristol (Vương quốc Anh) nhằm đánh giá tác dụng của cà phê đối với hành vi trong những tình huống stress. Nghiên cứu đã chứng minh, nồng độ caffeine trong máu kích thích mạnh mẽ tuyến thượng thận hoạt động mạnh sản xuất các hormone gây stress như cortisol. Căng thẳng, stress dễ dẫn đến các vấn đề khác như làm suy giảm ham muốn và ảnh hưởng đến khả năng tình dục.

Hơn nữa, uống nhiều cà phê thường ảnh hưởng xấu đến chất lượng giấc ngủ như mất ngủ, ngủ chập chờn, ngủ không đủ giấc... Tình trạng này sẽ làm suy giảm nồng độ testosterone - loại hormone duy trì bản lĩnh của phái mạnh, dẫn đến giảm khả năng tình dục.

Uống quá nhiều cà phê: Lợi bất cập hại.

Để nhận được những lợi ích liên quan đến tình dục của cà phê ở mức tối ưu nhất, nên dùng cà phê ở mức độ 1-2 ly/ngày. Lưu ý rằng liều dùng cà phê phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: loại cà phê, cách pha, kích cỡ của ly và thể trạng từng người...

Ngoài liều lượng, thời gian và cách uống cà phê hợp lý cũng là cách tốt để giúp nam giới tăng cường năng lượng. Cà phê sẽ tốt đối với ham muốn tình dục khi thử nghiệm với liều 1 ly cho mỗi buổi sáng hàng ngày. Uống 1 cốc cà phê 45 phút trước thời gian hoạt động tình dục có thể giúp cải thiện rối loạn cương do căng thẳng, mệt mỏi và cung cấp năng lượng cần thiết để kéo dài "cuộc yêu".

Các nhà khoa học Canada khuyến cáo, không nên uống cà phê khi dùng các thức ăn nhanh chứa nhiều chất béo bão hòa dẫn đến mất cân bằng trong quá trình hấp thu chất dinh dưỡng... Không uống cà phê ngay sau khi ăn để tránh ảnh hưởng tới tiêu hóa và không uống trước khi ngủ 2 giờ để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ. Không hút thuốc lá cùng lúc uống cà phê vì đó là sự cộng hưởng gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe lâu dài và cả tức thì đối với mọi chức năng trong đó có chức năng tình dục.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]