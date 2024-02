Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu là gì?

Nguyên nhân gây ra bệnh gan nhiễm mỡ do rượu?

Nguyên nhân của bệnh gan do rượu là do sử dụng nhiều rượu. Công việc của gan là phân hủy rượu. Nếu người bệnh uống nhiều hơn mức nó có thể xử lý, gan có thể bị hỏng nặng. Gan nhiễm mỡ có thể xảy ra ở bất cứ ai uống nhiều rượu. Viêm gan do rượu và xơ gan do rượu là do lạm dụng rượu lâu dài của người nghiện rượu.

Hiện các nghiên cứu cho thấy không rõ nguyên nhân bởi trên thực tế một số người uống rượu bị bệnh gan trong khi những người khác thì không. Tuy vậy, các nghiên cứu cho thấy có thể có mối liên hệ di truyền, nhưng điều này vẫn chưa rõ ràng.

Người bệnh càng uống nhiều rượu sẽ càng làm gan bị tổn thương

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nếu uống nhiều rượu có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ do rượu. Giải thích về vấn đề này, các nhà nghiên cứu thấy rằng, gan của người bệnh phân hủy hầu hết lượng rượu người bệnh uống, vì vậy nó có thể được loại bỏ khỏi cơ thể người bệnh. Nhưng quá trình phân hủy rượu có thể tạo ra các chất có hại. Những chất này có thể làm tổn thương tế bào gan, làm quá trình viêm tiến triển và làm giảm khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể.

Người bệnh càng uống nhiều rượu sẽ càng làm gan bị tổn thương. Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu là giai đoạn sớm nhất của bệnh gan liên quan đến rượu. Các giai đoạn sau đó là viêm gan do rượu và xơ gan.

Phân loại gan nhiễm mỡ do rượu

Gan nhiễm mỡ do rượu chỉ xảy ra ở những người nghiện rượu nặng, đặc biệt là những người uống rượu trong thời gian dài. Nguy cơ cao hơn đối với những người nghiện rượu nặng là phụ nữ, bị béo phì hoặc có một số đột biến gen nhất định.

Bệnh gan do rượu tiến triển qua giai đoạn này theo thời gian:

Giai đoạn 1: Gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ là sự tích tụ chất béo bên trong các tế bào gan làm gan to ra. Đây là vấn đề về gan do rượu gây ra phổ biến nhất.

Giai đoạn 2: Viêm gan do rượu là tình trạng viêm cấp tính của gan. Tế bào gan chết đi, khu vực tế bào gan bị chết sẽ tạo thành các mô sẹo.

Giai đoạn 3: xơ gan do rượu do sự phá hủy mô gan bình thường. Nó để lại mô sẹo thay cho mô gan đang hoạt động.

Biểu hiện của bệnh gan nhiễm mỡ do rượu

Biểu hiện bệnh gan nhiễm mỡ do rượu là mức độ ảnh hưởng của rượu đối với gan phụ thuộc vào lượng và thời gian người bệnh uống rượu. Gan nhiễm mỡ thường không biểu hiện triệu chứng gì trong giai đoạn đầu.

Các cấp độ gan nhiễm mỡ

Các triệu chứng của giai đoạn gan nhiễm mỡ nếu có bao gồm:

- Sự tích tụ chất béo bên trong các tế bào gan làm to gan, gây khó chịu ở vùng bụng trên phía bên phải

- Mệt mỏi và suy nhược

- Giảm cân

- Viêm gan do rượu

- Đau vùng gan

- Sốt

- Yếu đuối

- Buồn nôn và ói mửa

- Chán ăn

- Vàng da và mắt

Xơ gan do rượu, gồm tất cả các triệu chứng của viêm gan do rượu và:

- Tăng áp tĩnh mạch cửa

- Lá lách to

- Chảy máu tiêu hóa (ói ra máu, đi cầu ra máu).

- Suy thận.

- Lú lẫn.

- Ung thư gan.

Để chẩn đoán gan nhiễm mỡ do rượu các bác sĩ căn cứ vào tiền sử bệnh nhân uống nhiều rượu. Ngoài ra, kết quả các xét nghiệm như: xét nghiệm máu, siêu âm bụng, chụp CT ổ bụng, chụp cộng hưởng từ, sinh thiết… để chẩn đoán bệnh và phân biệt với các bệnh gan khác.

Điều trị bệnh gan nhiễm mỡ do rượu

Nếu mắc bệnh gan do rượu không được phát hiện và điều trị sẽ gây hệ lụy với sức khỏe. Trong đó những người mắc bệnh gan do rượu cũng có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn. Khoảng 50% có sỏi mật, ngoài ra, những người bị xơ gan thường phát triển các vấn đề về thận, chảy máu đường ruột, có nước trong bụng, lú lẫn, ung thư gan và nhiễm trùng nặng.

Mục tiêu điều trị bệnh gan do rượu là khôi phục lại một số hoặc tất cả chức năng bình thường của gan. Điều này có thể liên quan đến chương trình điều trị cai nghiện rượu, thay đổi chế độ ăn uống hoặc các phương pháp khác.

Tóm lại: Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu khá phổ biến ở nước ta. Bệnh có thể phòng ngừa được. Bệnh xảy ra là do sử dụng nhiều rượu. Nếu người bệnh uống nhiều hơn mức nó có thể xử lý, nó có thể bị hư hại nghiêm trọng. Ảnh hưởng của rượu đối với gan phụ thuộc vào số lượng và thời gian người bệnh uống rượu. Phần quan trọng nhất của điều trị là hoàn toàn ngừng uống rượu. Thay đổi chế độ ăn uống cũng rất hữu ích cho một số trường hợp.

