Bác sĩ chỉ cách "đối phó" với rượu, bia ngày Tết bằng y học cổ truyền

Một số cách giải rượu giúp làm giảm các triệu chứng khó chịu khi say rượu theo kinh nghiệm của y học cổ truyền: Giải rượu với trái cây như ăn một vài trái quýt hoặc ép trái quýt lấy nước uống sẽ giúp thanh nhiệt, giải độc, giải bia rượu, giảm say; ăn thịt trái dưa hấu, đồng thời, dùng vỏ trái dưa hấu xay lấy nước uống sẽ giúp giải rượu rất nhanh Giải rượu với lá dong, lá dong có khả năng chữa say rượu nhanh chóng; có công dụng làm mát gan, giải độc, hạ men gan. Cách dùng, lấy một nắm lá dong, khoảng từ 100g – 200g rửa sạch để ráo nước, sau đó đem giã ra vắt lấy nước cốt cho người đang trong tình trạng say uống, cơn say sẽ biến mất chỉ trong vòng 20 phút, sau khi uống nước lá dong. Rau má tươi 100g, 2 trái chanh, 1g muối ăn. Rau má tươi rửa sạch, giã nhỏ, ép lấy nước cốt, vắt thêm nước chanh trộn đều thêm muối, uống 1-2 cốc (150 - 300ml). Hoặc chỉ dùng rau má, rửa sạch, giã nhỏ ép lấy nước cốt, hoà thêm nước chín nguội, uống 2-3 cốc (200 - 300ml). Chanh tươi 1 quả, vắt lấy nước cho uống hoặc thái mỏng cho ăn luôn cả quả càng tốt. Vỏ quýt phơi khô (vị thuốc trần bì) 30g sao thơm tán vụn, mơ chua 2 quả bỏ hạt thái vụn. Hai vị đem sắc nhỏ lửa với 360 ml nước, sau 30 phút, lọc bỏ bã lấy nước cho uống. Nếu có thêm một chút nước gừng tươi hoặc trà thì càng hay. Trà búp 5g, trái quất hoặc mứt quất 16g thái vụn. Hai thứ đem hãm với nước sôi, uống đặc. Hoặc trà búp 9g, cà rốt tươi 60g, vỏ bí xanh 15g. Ba vị sắc uống.