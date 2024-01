Ăn dưa hấu thường xuyên, chuyện gì xảy ra với sức khỏe?

Dưa hấu có thành phần nước (khoảng 92%) và ít calo, khiến nó trở thành loại trái cây được lựa chọn phổ biến trong những tháng hè nóng bức để giúp giải nhiệt và tốt cho da.

Dưa hấu chứa khoảng 92% nước, giúp hydrat hóa cơ thể. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Dưa hấu là một nguồn cung cấp vitamin A và C tuyệt vời, rất quan trọng để duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Ngoài ra, ăn dưa hấu còn rất nhiều lợi ích khác vì vậy chúng ta nên bổ sung chúng vào chế độ ăn của mình.

Ăn dưa hấu giúp tăng cường sức khỏe cho da

Ăn dưa hấu để duy trì sự đàn hồi của da và ngăn ngừa khô da. Bởi dưa hấu chứa khoảng 92% nước, giúp hydrat hóa cơ thể, bao gồm cả da.

Dưa hấu chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, chẳng hạn như lycopene và vitamin C, có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra. Điều này có thể làm giảm các dấu hiệu lão hóa, chẳng hạn như nếp nhăn.

Dưa hấu là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, rất cần thiết cho việc sản xuất collagen. Collagen là một loại protein giúp duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da, mang lại làn da mịn màng và săn chắc hơn.

Ăn dưa hấu giúp chống nắng. Vì nó chứa lycopene - hợp chất đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ tự nhiên chống lại các tia UV có hại.

Mặc dù không thể thay thế kem chống nắng nhưng việc tiêu thụ dưa hấu thường xuyên có thể giúp tăng cường khả năng bảo vệ chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời.

Tác dụng chống viêm

Dưa hấu chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Dưa hấu chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm, bao gồm cucurbitacin E và luteolin. Những thứ này có thể giúp làm dịu tình trạng viêm trên da, giảm mẩn đỏ và kích ứng.

Không chỉ vậy ăn dưa hấu còn thúc đẩy quá trình lành vết thương. Bởi vì hàm lượng vitamin C cao trong dưa hấu có thể hỗ trợ quá trình chữa lành vết thương bằng cách thúc đẩy tổng hợp collagen và tăng cường các mô liên kết của da.

Tác dụng giải độc

Dưa hấu là thuốc lợi tiểu tự nhiên, có nghĩa là nó thúc đẩy sản xuất nước tiểu và giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể. Tác dụng giải độc này có thể gián tiếp góp phần mang lại làn da khỏe mạnh hơn.

Đặc tính kháng khuẩn

Một số thành phần của dưa hấu như citrulline và arginine có đặc tính kháng khuẩn. Những đặc tính này có thể giúp chống lại vi khuẩn gây mụn và cải thiện sức khỏe làn da tổng thể.

Cải thiện lưu thông máu

Dưa hấu chứa citrulline, có thể tăng cường lưu lượng máu. Cải thiện tuần hoàn mang các chất dinh dưỡng cần thiết đến tế bào da, nuôi dưỡng và phục hồi làn da.

Quản lý cân nặng

Dưa hấu có lượng calo thấp và nhiều chất xơ, khiến nó trở thành một món ăn nhẹ thỏa mãn có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Duy trì cân nặng khỏe mạnh có lợi cho sức khỏe làn da tổng thể.

Trên đây là những lợi ích của dưa hấu, vì vậy bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày để tăng cường sức khỏe làn da, cải thiện sản xuất collagen, giảm viêm và giúp giải độc.

