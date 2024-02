50% trường hợp nhập viện ngoại khoa lớn nhất nước dịp Tết liên quan đến bia rượu

So với Tết năm ngoái, số lượng bệnh nhân cấp cứu giảm nhẹ, chủ yếu cấp cứu do tai nạn giao thông, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, pháo nổ. Điều đáng nói, trong số các ca cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, nghi do tai nạn giao thông có đến một nửa trường hợp liên quan đến rượu bia.

Đặc biệt ngày 13/2, Bệnh viện tiếp nhận nam thanh niên bị đa chấn thương do tai nạn giao thông. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu rất cao.

Người nhà bệnh nhân cho biết tối mùng 3 tết (ngày 12/2), bệnh nhân tham gia họp lớp có uống rượu sau đó tự đi xe máy về nhà thì bị ngã lúc nửa đêm. Sau khi được cấp cứu ban đầu ở tuyến dưới, bệnh nhân được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

TS. Bùi Thanh Phúc - Phó trưởng khoa Phẫu thuật cấp cứu bụng (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, bị sốc đa chấn thương: chấn thương sọ não, ngực, gãy 2 tay… Hiện bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đang cố gắng cấp cứu để xem đáp ứng của bệnh nhân với điều trị như thế nào nhưng tiên lượng rất nặng.

Bác sĩ Phúc cho biết: “Theo dõi bệnh nhân có sử dụng rượu bia khó khăn hơn rất nhiều so với bệnh nhân không có nồng độ cồn trong máu cao, không uống rượu bia, vì khi nhập viện, bệnh nhân uống rượu rất kích thích, tri giác không tỉnh như bình thường. Do đó chúng tôi phải theo dõi bệnh nhân ít nhất 1-2 ngày sau cơn rượu mới xác định được chính xác tổn thương não. Đặc biệt những trường hợp bị chấn thương sọ não việc đánh giá thang điểm hôn mê glasgow khó chính xác, việc xử lý phụ thuộc vào các kết quả chẩn đoán hình ảnh”.

Bác sĩ khuyến cáo việc uống quá nhiều rượu bia sẽ để lại những hậu quả khôn lường là các bệnh lý liên quan đến gan, rối loạn tâm thần - hành vi, thoái hóa hệ thần kinh, nhiễm độc, bệnh dạ dày, tim mạch...

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]