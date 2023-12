5 dấu hiệu trên khuôn mặt cảnh báo cần khám gan càng sớm càng tốt

Gan là nội tạng lớn nhất trong cơ thể và đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ của gan là tham gia hỗ trợ tiêu hóa thức ăn đồng thời loại bỏ các chất độc hại ra bên ngoài.

Tuy nhiên, gan rất dễ bị tổn thương, nhiễm bệnh. Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là bệnh mạn tính ở gan phổ biến nhất. Giai đoạn đầu của bệnh thường không gây ra triệu chứng. Theo thời gian, nó có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ không do rượu. Loại tổn thương gan này có thể bắt đầu gây ra các triệu chứng trên khuôn mặt và làn da.

4 biểu hiện trên khuôn mặt cảnh báo gan đang kêu cứu

Môi luôn bị khô

Sự cân bằng khí huyết có thể duy trì sự cân bằng trong cơ thể con người. Khi gan không tốt, sự mất cân bằng can khí sẽ khiến gan không thể cân bằng khí huyết trong cơ thể. Tình trạng mất cân bằng khí huyết được biểu hiện trên môi, rất dễ dẫn đến môi khô, không hồng hào.

Da mặt tối, nhiều mụn trứng cá

Khi gan bị tổn thương, dẫn đến gan tích tụ chất độc, sẽ khiến máu trong gan không đủ, biểu hiện sắc mặt không sáng, da trở nên xỉn màu. Khi độc gan ngày càng tích tụ, trên mặt bắt đầu xuất hiện mụn trứng cá. Nếu có quá nhiều chất độc lưu lại trong cơ thể, sẽ gây mất cân bằng hormone và rối loạn nội tiết.

Xuất hiện đốm đỏ trên mặt

Người bệnh gan nhiễm mỡ có thể bị các đốm đỏ dưới da trông giống như mạng nhện, còn được gọi là tĩnh mạch mạng nhện. Tình trạng này là do những tổn thương xảy ra khi các mao mạch ngay dưới bề mặt da giãn ra.

Các tổn thương xuất hiện dưới dạng đốm đỏ với phần mở rộng giống như sợi chỉ tỏa ra bên ngoài như mạng nhện. Chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên da, kể cả mặt.

Môi màu tím

Môi có màu tím, biểu hiện can khí ứ đọng, máu không thông. Can khí ứ đọng, trong trường hợp bình thường là do tâm trạng bực bội, áp lực lớn. Đồng thời, can khí ứ đọng còn dẫn đến miệng khô, miệng đắng và hôi miệng.

Mắt vàng

Gan thông đến mắt, tình trạng màng cứng ở mắt biến đổi thành màu vàng cảnh báo có thể gan bạn đang bị tổn thương nặng. Theo kết quả nghiên cứu phát hiện, hơn một nửa số bệnh nhân bị xơ gan sẽ phát triển triệu chứng này vì xơ gan làm cho dịch mật không được bài tiết, tăng bilirubin. Do đó, khi mắt bất ngờ chuyển sang màu vàng, bạn nên đi khám sức khỏe ngay lập tức.

4 viện nên làm để giải độc gan hiệu quả

- Loại bỏ hoặc hạn chế tối đa đồ ăn uống có hại như rượu bia, cà phê, đường tinh luyện, chất béo chuyển hóa (có trong đồ ăn nhanh, đồ chiên rán để lâu ngày), chất béo bão hòa, đồ nướng.

- Tăng cường các thực phẩm nhiều chất xơ, có khả năng giải độc tốt như gạo lứt, các loại rau củ quả tươi.

- Tập thể dục thường xuyên để tăng cường chuyển hóa, xông hơi trong phòng tắm để cơ thể loại bỏ chất thải qua mồ hôi.

- Giữ tinh thần luôn thoải mái, ngủ trước 23 giờ và đủ giấc để tăng cường sức đề kháng cho lá gan và cho cơ thể, giúp quá trình giải độc gan diễn ra hiệu quả.

