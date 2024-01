4 loại nước nhà nào cũng nên chuẩn bị sẵn để giải rượu trong dịp Tết

Sau khi uống bia rượu quá nhiều, sáng hôm sau bạn sẽ cảm thấy không mấy dễ chịu vì các triệu chứng như buồn nôn, mệt mỏi, đau đầu, khô miệng, trí nhớ kém.

Để không rơi vào tình trạng này, ngoài việc hạn chế bia rượu, bạn cần biết những gì mình ăn trước khi uống quan trọng như thế nào. Theo trang Mayo Clinic, rượu sẽ bị cơ thể hấp thụ nhanh hơn khi bụng đói.

Các nhà khoa học phát hiện có một số thực phẩm hữu ích để ngăn say rượu như măng tây. Ngoài ra, bạn cũng cần cung cấp đủ nước cho cơ thể trước khi uống rượu. Vì rượu khiến bạn đi vệ sinh nhiều hơn mức bình thường, làm cơ thể cạn kiệt chất lỏng.

Mặc dù vẫn chưa có một phương pháp nhất định để điều trị chứng nôn nao sau khi say rượu nhưng bạn vẫn có thể làm thuyên giảm tình trạng này dựa vào một số loại nước dưới đây.

1. Nước lọc

Một trong những biện pháp khắc phục tình trạng say rượu tại nhà là uống nhiều nước lọc. Shilpi Agarwal – một bác sĩ y học gia đình ở Washinton, DC, Mỹ cho biết: “Bản thân rượu là một chất lợi tiểu, có nghĩa là người uống đi tiểu nhiều hơn. Rượu ức chế một số hormone giúp cơ thể giữ chất lỏng, khiến bạn mất nhiều chất lỏng hơn khi đi tiểu”.

Phòng khám Cleveland lưu ý rằng, bạn có thể mất tới 1 lít nước tiểu trong vài giờ sau khi uống 4 ly đồ uống có cồn.

Mặc dù không thể ngăn chặn hoàn toàn tác dụng phụ nhưng việc uống nước lọc sẽ giúp bù lại phần nào lượng chất lỏng đã mất.

Pete McCall, huấn luyện viên cá nhân và nhà sinh lý học thể dục được Hội đồng Thể thao Mỹ chứng nhận cho biết: “Nước lọc giúp bổ sung các chất lỏng cần thiết, giúp máu và hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy đến các mô, cũng như loại bỏ độc tố sau 1 đêm uống quá nhiều rượu”.

Uống đủ lượng nước là rất quan trọng để có sức khỏe tốt và có thể ngăn ngừa tình trạng mất nước.

Những người không thích uống nước lọc có thể thử uống nước dừa, nước nha đam, thêm siro trái cây pha loãng hoặc nước trái cây vào nước để tạo thêm hương vị.

2. Đồ uống thể thao

Nếu bạn muốn nhanh chóng tỉnh táo và bớt say xỉn, hãy uống các loại đồ uống thể thao để bù nước. Khuyến nghị này được đưa ra bởi Kelly Kennedy, chuyên gia dinh dưỡng tại Everday Health, Mỹ.

Theo Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan, những loại đồ uống thể thao này chứa các khoáng chất gọi là chất điện giải như natri, kali, magie, canxi… Những chất này giúp bổ sung dinh dưỡng và bù nước nhanh chóng.

Pete McCall giải thích: “Đồ uống thể thao sẽ làm tăng lượng đường trong máu, tăng nồng độ natri, giúp các tế bào cơ hấp thu và sử dụng nước, dẫn tới việc bù nước nhanh hơn”.

Một số nghiên cứu cũng ủng hộ điều này, cho thấy việc uống nước bổ sung chất diện giải sau khi bị mất nước có thể phục hồi đáng kể những khoáng chất quan trọng như natri, kali, canxi.

3. Vitamin C

Vitamin C có hiệu quả trong việc giảm tình trạng nôn nao, khó chịu do say rượu gây ra.

Theo USDA Mỹ, để ngăn ngừa cảm lạnh, virus, các bệnh tiềm ẩn liên quan tới rượu, nên bổ sung thêm vitamin C bằng các loại nước ép trái cây. Ngoài ra, nếu có vitamin C dạng viên sủi cũng rất phù hợp trong tình huống này. Bạn chỉ cần cho viên sủi này vào ly nước lọc là đã có ngay ly nước giúp cơ thể hồi phục.

4. Nước gừng

Nhiều bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng đều đồng ý rằng, gừng là một trong những biện pháp tự nhiên tốt nhất để làm dịu cơn đau dạ dày, thường là triệu chứng phổ biến của tình trạng nôn nao.

Kennedy cho biết: “Gừng có thể hỗ trợ tiêu hóa và do đó có thể làm dịu cơn khó chịu ở dạ dày”. Ông cho rằng rượu gây kích ứng niêm mạc dạ dày là một trong những nguyên nhân gây buồn nôn do say rượu.

Các hợp chất hóa học trong gừng được cho là giúp giảm đau dạ dày và hỗ trợ tiêu hóa. Một phân tích tổng hợp cho thấy gừng làm giảm 60% tình trạng nôn mửa và 80% mệt mỏi ở những người mắc bệnh ung thư đang điều trị bằng hóa trị.

Cách tốt nhất để tận dụng những dưỡng chất có trong gừng lúc này là cho gừng vào đun sôi với một ít nước. Một cốc nước gừng ấm áp sẽ khiến người say rượu cảm thấy dễ chịu tức thì.

