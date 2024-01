121 ca mắc, 6 người tử vong do bệnh đậu mùa khỉ trong năm 2023

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong năm 2023, dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác được kiểm soát tốt. Một số bệnh như sốt phát ban nghi sởi, tay chân miệng có số mắc tăng tại một số địa phương.

Cụ thể, trong năm ngoái, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc và 20 trường hợp tử vong do COVID-19. Như vậy, từ đầu dịch đến nay cả nước ghi nhận hơn 11,6 triệu ca mắc, 43.206 ca tử vong.

Bộ Y tế nhận định, tại Việt Nam, tình hình COVID-19 vẫn đang được kiểm soát. Số mắc ghi nhận thấp, rải rác tại một số địa phương và phần lớn có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Số nhập viện và số bệnh nhân nặng tại các cơ sở điều trị thấp. Kết quả giám sát tác nhân gây bệnh, hiện chưa ghi nhận biến thể mới, bất thường.

Ngoài ra, trong năm 2023, dịch sốt xuất huyết có xu hướng giảm so với năm 2022, với hơn 170.000 trường hợp mắc, giảm gần 54%, 42 trường hợp tử vong, giảm khoảng 72%.

Tuy nhiên, một số dịch bệnh khác như tay chân miệng, dại, sốt phát ban nghi sởi… có xu hướng tăng. Chẳng hạn, với gần 181.000 trường hợp mắc, số mắc tay chân miệng tăng gấp 2,7 lần so với năm 2022, 31 trẻ tử vong, tăng 10,3 lần.

Tương tự, số trường hợp tử vong do dại cũng tăng 12 ca so với năm 2022 lên thành 82 ca. Cả nước cũng ghi nhận 393 trường hợp mắc sốt phát ban nghi sởi, tăng 35 ca so với năm 2022.

Ngoài ra, cả nước cũng báo cáo 55 ca mắc bạch hầu, 5 người tử vong.

Đáng chú ý, trong năm 2023, Bộ Y tế cảnh báo mầm bệnh đậu mùa khỉ đã xâm nhập trong cộng đồng. Theo đó, cả nước có 121 ca mắc với 6 người tử vong.

Đây là dịch bệnh mới ghi nhận tại nước ta, mầm bệnh đã xâm nhập trong cộng đồng nên trong thời gian tới, nhiều khả năng Việt Nam sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp bệnh mới, đặc biệt tại các thành phố lớn khác ngoài TP.HCM.

Theo Bộ Y tế, trong những năm gần đây, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo. Tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, lụt bão, đô thị hóa… tạo thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm xuất hiện, lây lan và bùng phát. Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng phát triển, các đại dịch nói chung đang tăng dần tần suất xuất hiện.

Thời tiết miền Bắc đang trong giai đoạn vào mùa Đông Xuân, thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường là nguyên nhân của sự xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp như cúm, sởi, rubella, ho gà... Điều này tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm.

