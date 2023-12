Tôm càng xanh giảm giá, lượng khách mua cũng giảm một nửa

Anh An Trần – đầu mối thu mua tôm càng xanh ở Cà Mau 5 năm trở lại đây, cho biết tôm càng xanh năm nay giảm giá khoảng 20-25% so với năm ngoái. Cụ thể, loại tôm càng xanh size lớn từ 10 – 15 con/kg giá năm ngoái là 170.000 – 180.000 đồng/kg thì năm nay giá chỉ còn 130.000 – 140.000 đồng/kg, loại size 15 – 30 con/kg giá chỉ còn 80.000 đồng/kg, trong khi đó thời điểm này năm ngoái anh đang bán giá khoảng 110.000 đồng/kg.

Điều đặc biệt là giá tôm giảm nhưng lượng khách mua cũng giảm đi rõ rệt. “Khoảng thời gian này năm ngoái, mỗi ngày, tôi bán ra thị trường phải 500 – 600kg tôm càng xanh. Năm nay giá rẻ hơn năm ngoái nhưng lượng khách giảm rõ rệt, đến 40-50% so với năm ngoái. Hiện tại, tôi chỉ bán được khoảng 200 – 300 kg mỗi ngày”, anh chia sẻ.

Tôm càng xanh vụ này giá rẻ hơn vụ trước khoảng 20-25%.

Theo anh, tôm càng xanh chỉ thu hoạch một vụ trong năm, kéo dài vào khoảng 2-3 tháng. Năm nay, giá thấp hơn so với năm ngoái. Anh cho biết mức giá này người nuôi không có lãi nhiều.

Chị Bảo – đầu mối mua bán tôm càng xanh ở miền Tây, cũng cho biết giá tôm hiện tại thấp hơn so với vụ trước. Loại tôm sống thu mua tại hộ dân đã thấp nên bán ra cũng rẻ hơn. “Có thể là do cung tăng mà cầu giảm nên giá thành giảm”, chị cho hay.

Nhiều thương lái cho rằng nguyên nhân giá tôm càng xanh giảm thấp là do hơn 1 năm nay thị trường xuất khẩu gặp khó nên loài thủy sản này hiện chủ yếu chỉ tiêu thụ ở thị trường nội địa.

Trong khi đó, năm nay kinh tế khó khăn, người dân cũng thắt chặt chi tiêu khiến sức tiêu thụ ở nội địa giảm mạnh so với các năm trước. Đó cũng là lý do khiến giá tôm càng xanh sụt giảm.

Tại các chợ truyền thống và online, tôm càng xanh sống cũng được rao bán với giá giảm 20-50% so với vụ trước, xuống còn 105.000-210.000 đồng một kg, tùy kích cỡ.

Ngoài ra, trên thị trường, tôm càng xanh có loại đông lạnh bán với mức giá rất rẻ. Nhiều người rao bán loại tôm đông lạnh size 10-15 con với mức giá chỉ 45.000 đồng/kg.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau, Cà Mau là một trong những địa phương có tiềm năng lớn về nuôi tôm, chiếm 40% diện tích nuôi tôm của cả nước. Theo đó, tổng sản lượng thủy sản trong tháng 11/2023 ước đạt hơn 53 nghìn tấn, đạt 90,73% so với kế hoạch và tăng 3,17% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng tôm trong tháng đạt hơn 19 nghìn tấn, đạt 91,63 với kế hoạch và tăng 6,34 so với cùng kỳ.

Tổng diện tích nuôi tôm đến thời điểm hiện nay là hơn 278 nghìn ha. Trong đó, diện tích thả nuôi tôm càng xanh đến nay là hơn 23 nghìn ha (huyện Thới Bình: gần 19 nghìn ha, huyện U Minh là hơn 4,3 nghìn ha).

