Tặng quà, giảm giá đến 80%... những chiêu lừa cũ rích nhưng vẫn dụ được nhiều người

Thời gian gần đây, mạng xã hội Facebook liên tục xuất hiện bài quảng cáo giảm giá 70 - 75% các sản phẩm điện tử của những thương hiệu nổi tiếng như Marshall, Hitachi hay Daikin hoặc của các siêu thị điện máy có tiếng xả hàng…

Đơn cử, từ đầu tháng 10, người dùng Facebook bị "khủng bố" bởi loạt quảng cáo tai nghe Marshall, Samsung... giảm 70%, từ 2,59 triệu đồng xuống còn 549 nghìn đồng. Kẻ xấu còn giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng để đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng tai nghe thực sự có chiến dịch khuyến mãi dịp cuối năm, mắc bẫy mua hàng giả, chất lượng kém với giá cao.

Hàng loạt bài quảng cáo giảm giá 70 - 75% các sản phẩm điện tử trên các trang mạng xã hội

"Sale toàn bộ cửa hàng Marshall đến 80%", hay “giảm sốc 70%, từ 2,59 triệu đồng xuống còn 549 nghìn đồng”... Thực tế, đây chỉ là vài trong số hàng chục bài đăng trên Facebook và các nền tảng xã hội mà người dùng xem được trong thời gian qua thông qua các kênh quảng bá Facebook có độ ảnh hưởng, thu hút lượng lớn người theo dõi.

Nhiều người tiêu dùng đặt câu hỏi: Liệu với giá bán rẻ như vậy có phải hàng chính hãng không hay hàng chính hãng hết mẫu nên được giảm giá mạnh?

Tuy nhiên sự thật các sản phẩm loa nhập ngoại, được gắn nhãn sản xuất tại Nhật Bản, lại là hàng trôi nổi có nguồn gốc từ bên kia biên giới sau đó được gắn tem mác giả thành hàng hiệu.

Ngay sau đó, giữa tháng 12, Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương cho biết đã triệt phá kho hàng giả thương hiệu Marshall quy mô lớn, chứa hơn 10.000 sản phẩm với tổng trị giá gần 4,4 tỷ đồng tại quận Tây Hồ. Trong đó, có nhiều mẫu đang được đóng gói, dán nhãn giả để chuyển cho người mua online.

Kho hàng giả khi bị phát hiện kèm các tem mác khi chuẩn bị được "phù phép" thành hàng hiệu

Ngoài sản phẩm loa, cũng tại đây, lực lượng chức năng còn thu giữ một số mặt hàng khác như: đồng hồ thông minh, robot hút bụi cùng tem nhãn mác phục vụ cho việc sản xuất hàng giả với thủ đoạn rất tinh vi.

Tương tự chiêu trò trên, thời điểm tháng 6/2023, mạng xã hội xôn xao thông tin hãng đồng hồ Omega nổi tiếng từ Thụy Sĩ giảm giá đến 70%, khách phải vật vã xếp hàng mua nhưng nếu đặt qua website thì lúc nào cũng có.

Tuy nhiên, đại diện Tic Tac Watch - đơn vị phân phối chính thức thương hiệu Omega tại Việt Nam đã thông tin, khuyến mại này không hề có đối với sản phẩm chính hãng. Và trên thực tế, địa chỉ website để lại trên mạng xã hội không phải website chính thức của đại lý phân phối.

Nói rõ hơn về cú lừa này, một chuyên gia Digital Marketing cho biết, đây là dạng quảng cáo bán hàng đánh vào tâm lý ham rẻ của nhiều người tiêu dùng. Những kẻ bán hàng thiếu lương tâm tạo ra một tài khoản cá nhân ảo trên mạng xã hội (thường là Facbook) để chia sẻ về cơ hội mua hàng hiệu với giá tốt. Tài khoản cá nhân ảo này thoạt nhìn giống một người dùng thật nhưng nếu vào trang cá nhân để kiểm tra kỹ sẽ thấy đây thực chất là 1 fanpage lấy tên cá nhân. Nếu không để ý, người mua sẽ lầm tưởng đây là một bài chia sẻ có thật của một cá nhân chứ không phải quảng cáo bán hàng, vì thế dễ tin tưởng và "sập bẫy" bất cứ lúc nào.

Một nạn nhân trình báo công an khi "ngã ngửa" biết mình bị lừa hàng chục triệu đồng

Là một nạn nhân của trò lừa đảo từ các trang mạng xã hội, chị Nguyễn Thị Minh (Phú Thọ) cho biết, đầu năm 2023, chị bất ngờ nhận được cú điện thoại thông báo rằng chị đã may mắn trúng một chiếc đồng hồ đeo tay Thụy Sỹ trị giá 20 triệu đồng trong chương trình bốc thăm trúng thưởng của nhà mạng Viettel.

“Họ nói tôi chỉ phải thanh toán số tiền 500.000 đồng phí bưu điện để nhận món quà này nên tôi đồng ý nhận và cung cấp địa chỉ nhận hàng cho họ. Tới lúc thanh toán, nhận hàng xong thì tôi nhận ra đây là chiếc đồng hồ dởm, lúc đó tôi mới biết mình bị lừa mất 500 nghìn" .

Đây là một vài mánh khóe, thủ đoạn phổ biến nhất đang giăng khắp mạng xã hội, được kẻ xấu dùng để dẫn dụ, câu kéo người tiêu dùng. Những mánh khóe, thủ đoạn này có công thức ngày càng tinh vi, khó lường nhằm lợi dụng quảng cáo Facebook để trục lợi, "bẫy" những người mua thiếu cảnh giác và ham săn hàng giá rẻ.

Thậm chí, trên các trang mạng xã hội tràn lan quảng cáo và tin nhắn giả mạo các công ty luật uy tín để mời gọi lấy lại tiền cho nhạn nhân bị lừa đảo.

Anh Nguyễn Trọng Nhân (Tp. HCM) – một trong những nạn nhân bị lừa 30 triệu đồng bởi một trong các hành vi lừa đảo trên mạng xã hội cho hay: “Sau khi biết mình bị lừa, tôi đã chụp lại tất cả hình ảnh, nội dung tin nhắn, thông tin cá nhân của bên lừa đảo để báo công an. Tuy nhiên, sẽ rất khó có cơ hội nhận lại tiền. Hy vọng, là bài học cảnh báo để các bạn khác không sập bẫy như tôi”.

Theo thống kê của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông, tình trạng lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% trong sáu tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 37,62% so với nửa cuối 2022. Những tháng cuối năm, tội phạm mạng tiếp tục triển khai hàng loạt phương thức và ứng dụng công nghệ hiện đại, gây thiệt hại lớn cho người dùng mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần thận trọng khi thấy sản phẩm có giá quá rẻ so với thông thường để tránh mắc bẫy. Các nhãn hàng cũng nên chủ động phát hiện hình ảnh, video về sản phẩm của mình bị bên khác sử dụng cho mục đích lừa đảo để có biện pháp xử lý kịp thời.

