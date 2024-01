Sức mua ô tô bất ngờ bật tăng

Tuy nhiên, nhiều khách hàng đã bị hớ bởi sau khi mua ô tô thì mới phát hiện giá trên thị trường ngày càng rẻ thêm.

Tiêu thụ đang tốt lên

Từ ngày 1-1-2024, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp chính thức hết hiệu lực. Theo ghi nhận của phóng viên, trong tháng 12-2023 (tháng cuối cùng thực thi chính sách này), doanh số bán ô tô của các đại lý tăng mạnh.

Mẫu xe Suzuki Jimny có giá khoảng 1 tỉ đồng đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng

"Các chính sách, chương trình ưu đãi của nhà nước, hãng xe và đại lý đã "chạy" cả năm qua nhưng người tiêu dùng chần chừ, đợi giảm giá thủng đáy mới mua. Ngoài ra, do tâm lý sợ sắp hết ưu đãi nên nhiều người quyết định mua ô tô trong tháng cuối năm 2023" - ông Huỳnh Minh Khôi - chủ đại lý ô tô tại TP Thủ Đức, TP HCM - giải thích.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 12-2023, toàn thị trường tiêu thụ được 38.740 ô tô, tăng mạnh 39% so với tháng trước đó và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Tính riêng xe du lịch, trong tháng này có 32.133 chiếc được bán ra; xe sản xuất, lắp ráp trong nước đạt doanh số 24.044 chiếc.

Dẫu vậy, sức tiêu thụ tăng vọt trong 1 tháng chưa đủ để vực dậy doanh số cả năm 2023. Lũy kế 12 tháng, số lượng ô tô các loại bán ra trên cả nước giảm 25% so với năm 2022; riêng xe du lịch giảm đến 27%. Các hãng xe hy vọng doanh số ô tô trong tháng Tết (1-2024) sẽ vượt mốc 40.000 chiếc.

Để tiếp tục kích cầu thị trường, nhiều hãng và đại lý ô tô đang chạy đua tung ra nhiều ưu đãi "khủng". Chẳng hạn, tiếp tục giảm 50% - 100% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe nhập nguyên chiếc lẫn sản xuất, lắp ráp trong nước dù nhà nước đã ngừng hỗ trợ; tặng gói phụ kiện trị giá lên đến hàng chục triệu đồng; tặng bảo hiểm thân vỏ xe và tặng thêm 1 - 3 năm bảo hành, tùy mẫu.

Đáng chú ý, nhiều mẫu xe được giảm giá mạnh bằng tiền mặt từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Riêng các dòng xe sang, xe phân khúc đắt tiền (tiệm cận xe sang), mức giảm giá có thể lên tới nửa tỉ đồng.

"Sau khi mua ô tô để được hưởng một số ưu đãi dịp cuối năm 2023, tôi khá bất ngờ khi thấy các hãng tiếp tục ưu đãi lớn nên giá xe còn tốt hơn so với thời điểm mình mua" - ông Nguyễn Hoàng Tuấn, một khách hàng mua ô tô, bày tỏ.

Một số đại lý ô tô dự đoán sức mua trong tháng 1-2024 tiếp tục ở mức cao so với cả năm 2023. Lý do các hãng và đại lý không ngừng triển khai các chương trình ưu đãi là bởi nguồn xe tồn kho quá lớn, cần giải phóng gấp, tránh để đến sau Tết âm lịch sẽ rất khó bán và giá bị kéo xuống thấp hơn nữa.

Nhiều mẫu xe mới

Thị trường ô tô cuối năm trở nên sôi động còn nhờ các hãng liên tục chào bán mẫu mới, gây chú ý mạnh với người tiêu dùng, trong đó nhiều mẫu có giá khá hợp lý. Chẳng hạn, Mitsubishi Xforce 5 chỗ có giá chào bán 620 - 700 triệu đồng/chiếc, tùy bản, tương đương nhiều dòng xe của các hãng lớn khác như Honda HR-V, Toyota Corolla Cross, Yaris Cross hoặc Mazda CX-30, Kia Seltos, Hyundai Creta...

Hãng Toyota cũng vừa chào bán mẫu xe Innova Cross mới với nội - ngoại thất được thay đổi khá đẹp. Giá bán được công bố khá cao, lên đến 810 triệu đồng/chiếc đối với bản xăng và 998 triệu đồng/chiếc bản hybrid.

Hãng Volkswagen cuối tháng 12-2023 chào bán mẫu Viloran - dòng xe MPV cao cấp hạng thương gia - với nhiều tiện nghi, tiêu chuẩn an toàn vượt trội. Đây là mẫu xe có kích thước lớn nhất của thương hiệu Volkswagen nên trước khi ra mắt, nhiều người phỏng đoán sẽ có giá bán khá cao, từ 3 tỉ đồng/chiếc.

Tuy nhiên, mức giá được công bố đã gây bất ngờ, chỉ từ 1,9 tỉ đồng - thấp hơn giá trị thật. Đại diện Volkswagen cho hay hãng đưa ra mức giá thấp, phù hợp với khả năng của khách hàng để từng bước tăng thị phần.

GreenLynk Automotives - đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu ô tô Lynk & Co đến từ Trung Quốc - đã chính thức mở bán sản phẩm tại TP HCM từ ngày 13-1.

Tại showroom trưng bày 4 mẫu xe gồm: Lynk & Co 01 thuộc phân khúc C-SUV, Lynk & Co 05 thuộc phân khúc SUV lai coupe, Lynk & Co 03 và Lynk & Co 09. Riêng Lynk & Co 09 có mức giá công bố 2,199 tỉ đồng, sẽ được bàn giao cho khách trước Tết Nguyên đán; còn các mẫu Lynk & Co 01 và 05 sẽ được bàn giao sau Tết.

Theo ông Lê Anh Tuấn - chủ showroom ô tô ở quận 10, TP HCM - thị trường ô tô đã bất ổn trong suốt cả năm qua. Các hãng xe đua nhau giảm giá mạnh đã tạo nên tâm lý của khách hàng là phải giảm giá mới quyết định mua. Do đó, một số hãng có ý định ra mắt mẫu mới với định giá khá cao rồi chạy thêm chương trình ưu đãi để kích thích thị trường.

