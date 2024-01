Loại thực phẩm cứ gần Tết lại “hot”, nữ 8x nhận 50kg sau 2 ngày mở bán

Mứt dừa là một loại mứt được làm từ cơm dừa (cùi dừa), bao gồm cơm dừa được cắt mỏng thành sợi và đường cát trắng, khi muốn trang trí cho đẹp người làm có thể trộn thêm màu thực phẩm.

Loại mứt này khá dễ làm nên dịp gần Tết, nhiều chị em cũng tự mua về làm. Bên cạnh đó, không ít người còn làm để bán ra thị trường, kiếm thêm thu nhập trong dịp lễ.

Thông thường, người làm chọn quả dừa to, bánh tẻ để có thể cắt được sợi mứt dài và đẹp. Phần cùi dừa trắng được lấy ra và cắt thành từng sợi theo yêu cầu hoặc tùy sở thích từng người. Trải qua một số công đoạn nữa, mứt dừa thành phẩm sẽ được bán giá dao động từ 200.000 – 300.000 đồng/kg, tùy loại.

Mứt dừa non đang được rao bán mức giá từ 200.000 - 300.000 đồng/kg.

Bán mứt dừa tự làm 2 năm nay, chị Thắm (Hưng Yên) cho biết năm nào chị cũng mua dừa bánh tẻ về làm. “Tính ra, mứt dừa bán lãi nhưng cũng khá vất vả vì cần làm nhiều công đoạn. Một quả dừa tôi mua hết khoảng 25.000 – 30.000 đồng về tự làm mứt sẽ được tầm gần 3 lạng mứt. Tôi chỉ tranh thủ làm dịp Tết đem bán, có thêm thu nhập thôi”, chị chia sẻ.

Năm ngoái, chị cũng làm bán được hơn 30kg mứt cho người quen. Năm nay, chị bắt đầu nhận các đơn đặt hàng của khách, hiện tại đã được vài đơn.

Theo chị, mứt dừa không có chất bảo quản nên người tiêu dùng nên ăn sớm, trong khoảng 2 tuần trở lại sẽ ngon nhất. Còn ngoài thời gian đó,nếu thời tiết ẩm ướt, mứt có thể bị mốc hoặc đổi màu, chất lượng giảm sút.

Chị Phạm Hằng (Thái Bình) chia sẻ chị mới mở nhận đơn mứt dừa non 2 ngày nay đã nhận được 50kg mứt từ khách đặt. “Tôi giờ không dám nhận đơn ồ ạt, vì chỉ sau 2 ngày nhận đơn, khách đã đặt mua đến 50kg”, chị nói.

Mỗi khách đều đặt từ 2-5kg mứt dừa non. Chị đang làm đơn trả dần cho khách vì chị vẫn làm món chính là xôi khúc nên không dám nhận đơn mứt dừa nhiều.

Chị Hằng làm mứt dừa non với nhiều màu sắc khác nhau: trắng, xanh, cẩm tím...

Chị cho biết mứt dừa nhà chị được làm từ loại dừa non búng nên rất khó. Chị đã từng đổ bỏ rất nhiều mẻ mứt bị lỗi. Vì dừa càng non thì tỉ lệ thành công càng thấp mà chị làm ít đường nên lại giảm đi tỉ lệ thành công thêm nhiều.

Do còn nhiều công việc khác, chị chỉ nhận đơn khách lẻ, còn khách sỉ chị không dám nhận. Như năm ngoái, chị dành nguyên 1 tháng giáp Tết làm món mứt này mà vẫn không đủ để trả hết đơn khách đặt.

Hiện tại, chị bắt đầu nhập nguyên liệu và triển khai làm món ăn này để trả dần đơn cho khách đến Tết. Năm nay, do giá đường kính cao hơn so với năm ngoái, chị tăng 10.000 đồng/kg so với năm ngoái, giá bán lẻ là 290.000 đồng/kg.

