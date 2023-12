Lão nông thu hàng trăm triệu đồng/năm nhờ trồng loại cây quen thuộc

Hơn 20 năm trồng cây vú sữa bơ hồng cơm vàng, ông Lê Văn Chía (trú tại tổ 13, ấp 5, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) cho biết số lượng quả thu hoạch được từ khu vườn vú sữa nhà ông chưa bao giờ đủ để bán. Ông phải thu mua thêm tại một số nhà vườn mà ông bán giống.

“Mỗi năm, khu vườn trồng vú sữa bơ hồng cơm vàng rộng 5 công (1 công = 1.296m2) cho thu hoạch vài tấn quả. Vụ thu hoạch vào thời điểm cuối năm, tôi bắt đầu thu bán cho các thương lái ở các tỉnh thành trên toàn quốc.

Số lượng quả mà vườn thu được không đủ nên tôi phải mua thêm của một số nhà vườn đã từng bán giống để gửi đi cho thương lái. Hiện, giá bán dao động từ 55.000 – 65.000 đồng/kg, tùy thuộc vào từng vùng miền. Mức giá này bằng với năm ngoái, lương khách đặt mua hiện tại cũng rất nhiều”, ông chia sẻ.

Ông Chía trồng cây vú sữa bơ hồng cơm vàng làm kinh tế.

Ông Chía “bén duyên” với cây vú sữa bơ hồng cơm vàng trong một lần sang nhà bạn ở xã An Hữu (Cái Bè, Tiền Giang). Tới nhà bạn chơi, ông thấy nhà của người bạn này có trồng 2 cây vú sữa được chiết ở chùa Kim Tiên (ấp 1, xã An Hữu) có trái to, đẹp, ăn lại có vị thơm ngon đặc biệt.

Trong khi đó, người bạn của ông có tâm sự sẽ chặt bỏ 2 cây này vì lý do công việc của gia đình. Thấy vậy, ông ngỏ ý muốn người bạn chiết cành để bán cho ông.

Ông cho biết loại vú sữa này trai quả, mỗi cây thu từ hơn 1 tạ đến hơn 3 tạ quả.

Đem cây giống về nhà khoảng năm 2003, ông bắt đầu trồng tại vườn. Đến năm 2008, ông bắt đầu chiết cành và nhân giống. Ông chặt bỏ toàn bộ 5 công cam sành và bưởi, thay thế bằng cây vú sữa bơ hồng cơm vàng.

Ông cho biết vú sữa bơ hồng cơm vàng rất dễ chăm, ông đầu tư hệ thống tưới tiêu nên chỉ cần một chiếc cầu dao là cả vườn được tưới. Tiếp nữa, việc bón phân cũng không nhiều, cây lại chống chịu sâu bệnh tốt nên ít khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

“Khi có quả, tôi thường áp dụng phương pháp bao trái để không bị ruồi vàng tấn công, ít phun thuốc hóa học, bảo đảm trái được an toàn, mẫu mã đẹp, được nhiều khách hàng ưa chuộng”, ông chia sẻ thêm.

Loại vú sữa này có kích thước lớn hơn các giống vú sữa khác.

Mỗi vụ, ông đều bán cho các thương lái ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Cây vú sữa loại này cho quả rất sai, kích thước lớn, chỉ 2 - 3 quả đã được 1kg. Mỗi một cây trưởng thành trong vườn nhà ông có thể thu được từ 100kg đến hơn 300kg quả. Khi chín, vỏ có màu hồng nhạt pha lẫn một ít màu xanh ngọc chìm. Quả vú sữa này vỏ mỏng, cơm dày, thịt ngon, ngọt thanh, mềm và có vị béo giống như bơ.

Vụ thu hoạch sẽ bắt đầu từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau. “Hiện, vườn nhà tôi đang bước vào vụ thu hoạch rồi, cứ cắt đến đâu là gửi cho thương lái hết đến đó”, ông chia sẻ.

Theo ông, giá bán vú sữa này không cao nhưng số vốn bỏ ra ít, công chăm sóc không nhiều nên lợi nhuận cũng cao. Có năm, ông thu lãi đến hơn 300 triệu đồng từ bán loại quả này.

Không chỉ bán quả, ông Chía nhân giống vú sữa bơ hồng cơm vàng cho các nhà vườn cũng như sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những người có nhu cầu. Mỗi năm, ông chiết vài nghìn nhánh, bán với giá 50.000 đồng/nhánh.

Được biết, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang cấp bằng vú sữa bơ hồng cơm vàng nhãn hiệu bảo hộ độc quyền "Vú sữa Năm Chía" cho giống vú sữa nhà ông trồng vào năm 2014. Ngoài ra, giống vú sữa này đã đạt giải Nhì tại "Hội thi trái ngon - an toàn và củ quả lạ quý hiếm Đồng bằng sông Cửu Long - Cần Thơ năm 2013".

