Giá sầu riêng quay đầu giảm sau đà tăng kỷ lục, nhà vườn đứng ngồi không yên

Ông Lê Văn Hoàn, trú tại Krông Buk (Đắk Lắk) cho biết, gia đình ông trồng hơn 200 gốc sầu Dona Thái Lan, ước tính năm nay thu hoạch được khoảng 40 tấn.

Theo ông Hoàn, vào đầu vụ, giá sầu riêng lên đến 90-100 nghìn đồng/kg. Thương lái săn lùng khắp các vườn sầu để chốt giá, đặt cọc với giá cao kỷ lục. Tuy nhiên, hiện tại, giá chỉ còn 70 nghìn đồng/kg.

Giá sầu riêng vào đầu vụ tăng phi mã lên đến 100 nghìn đồng/kg.

“Nhà tôi chốt giá, làm hợp đồng với thương lái là 82 nghìn đồng/kg nhưng hiện tại giá thị trường xuống chỉ còn khoảng 70 nghìn đồng/kg. Lý do chính bởi vì dân mình đẩy giá, hét giá lên cao quá, thương lái thấy giá cao nên đi cắt non. Hàng non xuất đi họ không nhận, trả về nhiều nên lỡ nhịp với hàng Thái Lan”, ông Hoàn phân tích.

Theo ông Hoàn, chính thương lái làm mất giá sầu Việt Nam vì họ thấy giá cao nên cắt non, cắt sớm. Bạn hàng Trung Quốc thấy giá mình cao quá nên quay đầu nhập sầu Thái Lan vì ở Thái Lan hiện tại cũng đang vào chính vụ.

Giá thu mua bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cũng có khoảng 25 tấn sầu riêng chuẩn bị được thu hoạch, ông Trịnh Văn Trung, trú tại Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, mấy hôm nay, giá sầu từ 85 nghìn đồng/kg xuống còn 72 nghìn đồng/kg. Giảm hàng chục giá chỉ sau vài ngày.

“Tôi cũng không hiểu tại sao giá tự dưng lên cao chót vót rồi hạ vèo một cái cả chục giá như vậy. Giá là thương lái họ đưa lên rồi bản thân họ đưa xuống, tôi cũng không biết sắp tới có lên nữa không để còn bán”, ông Trung nói.

Hiện tại giá sầu Dona chỉ vào khoảng 70-72 nghìn đồng/kg, giảm cả chục giá so với vài ngày trước đây.

Theo ông Trung, thời gian trước, nhiều người đến đề cập mua vườn sầu riêng của gia đình ông với giá cao nhưng ông không làm hợp đồng trước, sợ họ cắt non, ảnh hưởng đến thương hiệu và chất lượng của quả sầu. Đợi khi đến tuổi ông mới bán, tuỳ theo giá thị trường.

Vì vậy, khi giá sầu xuống cả hơn chục giá chỉ trong vài ngày, trong khi khoảng hơn một tuần nữa là vườn sầu của ông đến tuổi thu hoạch khiến ông đứng ngồi không yên.

Giá sầu riêng bắt đầu đà tăng phi mã sau khi được Trung Quốc chính thức chấp thuận nhập khẩu chính ngạch. Cây sầu riêng cũng trở thành cây tỷ đô khi kim ngạch xuất khẩu năm 2023 dự kiến đạt trên 1,5 tỷ USD.

Khoảng hơn một tháng nay, giá sầu riêng bỗng cao chót vót, leo lên mức kỷ lục từ 90-100 nghìn đồng/kg. Thương lái khắp nơi săn lùng khắp các vườn sầu để chốt giá, đặt cọc, tranh mua, tranh bán khiến giá sầu có nguy cơ tăng mất kiểm soát.

Tuy nhiên, mới đây, Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã nhận được thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) về việc một số lô chuối, xoài, mít, sầu riêng và thanh long của Việt Nam bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật.

Trong danh sách này có 74 mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói thông báo vi phạm lần đầu về tạm dừng xuất khẩu, 47 mã số bị đề nghị thu hồi.

Vì vậy, Cục bảo vệ Thực vật đã có thông báo tạm dừng khai thác những mã số này để yêu cầu doanh nghiệp, cơ quan quản lý địa phương làm rõ những nguyên nhân vi phạm quy định, qua đó đưa ra giải pháp khắc phục, khi nào hoàn thành xong sẽ tiếp tục được xuất khẩu trở lại.

Thống kê từ Cục Bảo vệ thực vật, 7 tháng đầu năm, các nước nhập khẩu nông sản của Việt Nam đã phát hiện và cảnh báo 370 lô hàng (chuối, xoài, thanh long, mít, sầu riêng...) ở 13 tỉnh, thành phố khu vực phía nam có vi phạm về kiểm dịch thực vật.

Trong đó, chủ yếu là thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về nhiều lô hàng sầu riêng, thanh long, chuối… xuất khẩu bị phát hiện có vi sinh vật gây hại là đối tượng kiểm dịch của Trung Quốc.

