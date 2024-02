Dâu tây Mộc Châu bán ngập chợ với giá “siêu rẻ”, chỉ từ 25 nghìn đồng/hộp

Trên đường đi làm, chị Hương, trú tại Thanh Xuân (Hà Nội) bất ngờ nhìn thấy hàng hoa quả xếp la liệt hàng chục hộp dâu tây kèm tờ giấy ghi “Dâu tây Mộc Châu chỉ 25 nghìn đồng/hộp”. Thấy giá rẻ chưa từng có, chị xuống xe mua liền 4 hộp.

Theo chị Hương, giá này rẻ bằng một nửa so với thời điểm trước Tết. Vì vậy, đi tới công ty, chị Hương khoe liền với đồng nghiệp và mang ra ăn thử.

Dâu tây được chị Hương mua với giá 25 nghìn đồng/hộp.

“Trước Tết tôi mua loại dâu tây tương tự cũng phải 55 nghìn đồng/hộp 500gr, tức là 100 nghìn đồng/kg mà giờ giá rẻ quá. Mấy chị em cùng công ty thấy rẻ nên cũng tìm mua online thì thấy họ bán đầy trên chợ mạng”, chị Hương nói.

Thấy dâu tây mấy ngày nay được bán quá rẻ, chị Nga, trú tại Đống Đa (Hà Nội) cũng đặt 3kg về ăn vì theo chị, không mua nhanh thì sang tuần không còn dâu tây rẻ để mua nữa.

“Trước Tết tôi mua dâu tây to là 300-350 nghìn đồng/kg; dâu tây quả nhỡ là 170 nghìn đồng/kg, dâu tây bi là 100-120 nghìn đồng/kg. Bây giờ dâu to cũng chỉ 120 nghìn đồng/kg, dâu nhỡ là 90 nghìn đồng/kg, dâu bi to là 70 nghìn đồng/kg, dâu bi ve là 50 nghìn đồng/kg. Rẻ hơn nửa so với đợt Tết”, chị Nga chia sẻ.

Theo chị Nga, dâu tây đang rẻ, nắng nhiều nên rất ngọt. Đặc biệt, giá rẻ lại rất nhiều người bán, từ hàng hoa quả đến các bà bán rau cũng ké vài hộp dâu tây bán kèm.

Tuy nhiên, dâu tây Mộc Châu không để được lâu, chỉ 2-3 ngày là sẽ bị hỏng nên chị mua về thường nấu thành siro, cất trong tủ mát ăn được vài tháng.

“Siro dâu tây vừa đẹp vừa tốt cho sức khoẻ. Tôi sên đặc rồi chấm bánh mì, làm bánh ngọt hoặc mùa hè thì pha nước uống cho mát”, chị Nga nói.

Dạo một vòng các chợ truyền thống và cửa hàng hoa quả, các chợ online, dâu tây đang được bán ồ ạt với giá “siêu rẻ”, chỉ từ 25-45 nghìn đồng/hộp 500gr.

Dâu tây được bán với giá chỉ từ 25-45 nghìn đồng/hộp tại các cửa hàng hoa quả hoặc trên các chợ online.

Anh Bùi Sơn, người bán hoa quả online tại Đống Đa (Hà Nội) cho biết, dâu tây hiện có giá rẻ nhất từ đầu vụ đến giờ, số lượng dâu nhập về Hà Nội lại nhiều nên bán rất chạy.

“Dâu tây được đóng trong hộp nhựa, nặng 500gr/hộp. Mỗi ngày tôi chỉ nhập khoảng 200 hộp về bán. Giá chỉ 100 nghìn đồng/4 hộp dâu bi ve, 90 nghìn đồng/2 hộp dâu nhỡ, 110 nghìn đồng/2 hộp dâu to và miễn phí ship bán kính 2km”, anh Sơn nói.

Anh Sơn cho rằng, sở dĩ dâu tây có giá “siêu rẻ” như hiện tại là do đang vào mùa thu hoạch rộ. Ngoài ra, khoảng một tuần trở lại đây, ảnh hưởng của gió lào nên thời tiết nắng ấm, dâu chín nhiều, cung lớn hơn cầu nên giá rẻ.

Giá chỉ 25 nghìn đồng/hộp lại miễn phí ship. (Ảnh chụp màn hình).

Trồng hơn 1 vạn gốc dâu tây, chị Vui, trú tại Mai Sơn (Sơn La) cho biết, từ mùng 2 Tết đến giờ, dâu tây chín ồ ạt, mỗi ngày gia đình chị hái được trên 1 tạ quả. Dâu chín nhiều nên giá càng ngày càng rẻ.

“Giá dâu tây tại vườn loại to nhất chỉ 90-110 nghìn đồng/kg, dâu bi chỉ 50 nghìn đồng/kg, loại bi ve nhỏ nhất chỉ 30 nghìn đồng/kg, rẻ hơn cả năm ngoái”, chị Vui nói.

Theo chị Vui, giá dâu tây giảm là do nhiều người trồng lại đang vào vụ thu hoạch. Đồng thời, mấy ngày vừa qua nắng nhiều, thời tiết ấm lên kèm theo hiện tượng nồm ẩm nên dâu tây chín rộ.

Ngoài ra, quả dâu tây khi chín chỉ bảo quản được 2-3 ngày, nếu để lâu hơn sẽ bị thối, hỏng nên dâu chín nhiều phải bán nhanh. Thu hoạch ồ ạt mà lượng khách tiêu thụ lại chậm hơn nên giá ngày càng “lao dốc”.

“So với đầu vụ, giá dâu tây hiện giảm còn 1/3, hy vọng một hai ngày tới thời tiết sẽ lạnh trở lại, dâu chín chậm hơn thì giá sẽ lại tăng”, chị Vui nói.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]