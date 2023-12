Bé trai mầm non bất ngờ mang thỏi vàng gần 400 triệu đồng tặng bạn gái, sự thật khiến ai cũng bật cười

The Paper cho biết, ngày 22/12, một bé gái ở thành phố Quảng An (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) nhận được một món quà đặc biệt từ bạn nam cùng trường mẫu giáo của mình đó là hai thỏi vàng 100 gram. Món quà này đã gây sốc không chỉ với người thân của cô bé mà còn chấn động cả mạng xã hội xứ tỷ dân.

Theo chia sẻ của bố mẹ cô bé, chiều cùng ngày họ vô cùng sốc khi thấy con gái đi học về với hộp quà có hai thỏi vàng bên trong. "Con có chắc cái này là bạn nam trong lớp tặng không?”, mẹ bé gái choáng váng trước món quà con gái cầm trên tay.

Mẹ bé gái choáng váng trước món quà con gái cầm trên tay. Ảnh: Baidu.

Bố mẹ bé gái không ngờ rằng một món quà giá trị như vậy lại được những đứa trẻ mẫu giáo đem tặng cho nhau. Vì vậy, họ liền liên lạc với bố mẹ cậu bé và trả lại số vàng kia.

Khi bố mẹ cậu bé biết chuyện, họ giải thích với phía phụ huynh bé gái rằng trước đó họ đã nói với cậu bé hộp quà này là dành tặng cho vợ tương lai của con. Không ngờ cậu bé đã lén lấy đi và tặng cho bé gái. Bố mẹ cậu bé sau đó xin lại số vàng và gửi lời xin lỗi tới phía gia đình bé gái.

Sau khi sự việc được lan truyền đã tạo ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Tổng tài trường mẫu giáo là đây", một dân mạng hài hước bình luận.

"Những đồ đạc có giá trị trong nhà phải được cất giữ cẩn thận, nếu không những sự cố tương tự có thể vô tình xảy ra", một người khác gửi lời nhắc nhở đến các bậc phụ huynh.

Được biết, giá vàng Trung Quốc gần đây liên tục duy trì ở mức cao. Tại một số cửa hàng vàng ở quận Hoàng Phố (thành phố Thượng Hải), giá vàng nguyên chất niêm yết thường dao động từ 627 nhân dân tệ đến 631 nhân dân tệ mỗi gram.

Giá vàng miếng đầu tư dao động từ 572 nhân dân tệ đến 586 nhân dân tệ mỗi gram. Tính ở mức 572 nhân dân tệ mỗi gram, số vàng mà bé gái trên nhận được trị giá hơn 110.000 nhân dân tệ (hơn 373 triệu đồng).

Một sự việc tương tự cũng đã xảy ra tại thành phố Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào tháng 2/2023.

Theo đó, một bé trai đang trong độ tuổi học mẫu giáo đã lôi trong túi ra một chiếc nhẫn màu vàng và tặng cho cô bạn thân thiết ở lớp của mình. Sau khi cô giáo phát hiện đã ngay lập tức thông báo chuyện này với phụ huynh của bé trai.

Bố mẹ của bé trai đã tới trường mầm non và cho biết rằng đây là nhẫn vàng thật, vốn là nhẫn đính hôn của 2 vợ chồng họ. Ảnh: Phụ nữ và pháp luật.

Cuối cùng, bố mẹ của bé trai đã tới trường mầm non và cho biết rằng đây là nhẫn vàng thật, vốn là nhẫn đính hôn của 2 vợ chồng họ. Có lẽ do một lần người mẹ cởi ra mà quên đeo vào, cậu con trai của cô đã tò mò cầm lên, coi như món đồ chơi mà đút vào túi, sau đó còn hồn nhiên đem tặng bạn nữ cùng lớp. May mắn thay, cô giáo đã phát hiện kịp thời và trả chiếc nhẫn về cho bố mẹ của bé trai.

Sau khi câu chuyện trên được đăng tải lên mạng, rất nhiều người cảm thấy hài hước với hành động của bé trai:

"Mới bé tí mà đã biết tặng nhẫn vàng cho bạn gái rồi, cậu bé này sợ lớn lên không cưới được vợ hả?";

"Chắc cậu bé biết đó là vật gia truyền nên mới đem tặng bạn gái để đánh dấu chủ quyền đây mà";

"Dù sao cũng phải cảm ơn cả cô giáo nữa vì đã phát hiện kịp thời và không nảy lòng tham mà trả chiếc nhẫn về cho chủ cũ"...

