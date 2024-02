Xem trước mẫu xe Mercedes-Maybach EQS 680 SUV sắp có mặt tại Việt Nam

Mẫu SUV chạy điện sang trọng nhất từ Mercedes-Benz hứa hẹn sẽ về Việt Nam trong năm 2024 với công suất lên đến 650 mã lực và tầm hoạt động 600km. Theo thông tin từ Mercedes-Benz Việt Nam, kế hoạch ra mắt 3 mẫu xe C63 S E Performance, SL 63 S E Performance và các dòng xe Maybach thuần điện mới trong năm nay. Đáng chú ý, thị trường Việt Nam sẽ chào đón mẫu Maybach EQS 680 SUV - mẫu Maybach thuần điện duy nhất trên toàn cầu ở thời điểm hiện tại.

Đây cũng là phiên bản xa xỉ nhất của EQS, cao cấp hơn nhiều so với bản EQS 500 SUV vừa ra mắt hồi năm 2023. So với EQS SUV thông thường, Mercedes-Maybach EQS 680 SUV có thể nhận diện thông qua thiết kế tản nhiệt riêng, ngoại thất 2 tông màu tách biệt trên - dưới, mâm 6 chấu 22 inch, thềm cửa gắn đèn và huy hiệu Maybach trên cột C.

Như các phiên bản Maybach mới nhất, Mercedes-Maybach EQS SUV 2024 xuất hiện với thiết kế phối 2 màu đặc trưng với một đường kẻ tay vẽ mỏng. Ngoại hình của xe lấy cảm hứng không ít từ chiếc Maybach GLS chạy xăng. Biểu tượng ngôi sao ba cánh của Mercedes được đặt ở vị trí truyền thống trên mui xe, trong khi lưới tản nhiệt kiểu thác nước được trang trí chữ Maybach và biểu tượng của hãng. Các lỗ thông gió dưới cùng được trang trí bằng các biểu tượng Maybach nhỏ, lấy cảm hứng từ họa tiết của Louis Vuitton. Xe có hai kiểu mâm: 21 inch tiêu chuẩn và mâm 22 inch tùy chọn.

Đáng tiếc là EQS sẽ không có mâm 23 inch do khoang bánh xe quá nhỏ. Mặc dù tổng thể thiết kế của EQS không có nhiều thay đổi, nhưng thương hiệu Maybach được thể hiện rõ ràng trong các chi tiết. Chính xác là bất kỳ chi tiết gì trên xe cũng được đóng logo Maybach và trang trí dòng chữ đặc biệt này. Có ít nhất 30 biểu tượng này cả bên trong và bên ngoài xe.

Ngoài ngoại thất thì nó xuất hiện ở đầu xe, hệ thống đèn, logo lưới tản nhiệt, logo sau xe, đèn chào mừng... Ở bên trong nội thất, chúng ta có thể thây được logo Maybach xuất hiện ở màn hình vô lăng, gối tựa, ly uống rượu, loa, bàn đạp ga và phanh, thảm... Hơn nữa, trong cabin Mercedes đã bỏ hàng ghế thứ ba và thêm một bức tường ngăn cố định phía sau hai ghế sau để hành khách được ngồi như trên ngai vàng.

Hàng ghế thứ 2 này cũng có vô số tiện ích đỉnh cao như ghế làm mát, tính năng massage (có cả massage bắp chân), sưởi ghế (sưởi cả phần vai), bậc để chân, hộc tủ giữa xe để chứa rượu và ly bạc... Hàng ghế sau còn sở hữu 2 màn hình 11,6 inch có thể truy cập vào MBUX. Thêm vào đó là dàn 15 loa Burmester 4D, hệ thống chiếu sáng nội thất 253 LED, máy phun nước hoa.

Chất liệu ghế tiêu chuẩn trên Maybach EQS SUV là da Nappa. Các phần trang trí gỗ trên xe là loại gỗ đỏ sồi và gỗ óc chó. Điều quan trọng hơn với các hành khách trên chiếc Maybach EQS, tất nhiên, sẽ là hệ thống treo khí được điều chỉnh, với một chế độ lái Maybach riêng biệt

EQS SUV thông thường có 3 tùy chọn động cơ điện với công suất cao nhất 536 mã lực, trong khi Mercedes-Maybach EQS 680 SUV nâng công suất lên tới 649 mã lực. Và dù sở hữu công suất cực lớn nhưng vì trọng lượng quá nặng, EQS SUV chỉ có thể tăng tốc từ 0-100 km trong khoảng 4,2-4,6 giây.. Tầm hoạt động của xe theo chuẩn WLTP là 600 km (372 dặm) sau một lần sạc đầy.

Chế độ Maybach sẽ thay thế cho chế độ Comfort, tập trung "toàn diện" và hành khách phía sau. Khi kích hoạt, người ngồi sau có thể giới hạn các chuyển động của thân xe và ảnh hưởng của chúng đến ghế sau, cùng với việc điều chỉnh một "điểm dao động" để giảm biên độ của bất kỳ tác động nào.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]