Xe bán tải điện Tesla thu hút đông đảo khách hàng tại Trung Quốc

Mẫu bán bán tải điện Tesla đã tạo nên sức hút lớn khi hàng dài người chờ xếp hàng vài tiếng đồng hồ chỉ để ngắm mẫu xe nay. Tại một đại lý ở Bắc Kinh, một địa điểm trưng bày mẫu Tesla Cybertruck đã thu hút rất động người quan tâm đến xem dù hãng xe Mỹ chưa công bố bất cứ một thông tin kế hoạch nào về việc mở bán mẫu xe điện này tại các quốc gia Đông Á.

Ngay cả Elon Musk - CEO của Tesla cũng thừa nhận sản phẩm này khó bán ở Trung Quốc do những lo ngại về sự an toàn cho người đi bộ, nhưng "có thể đưa xe đến đấy dưới dạng nguyên mẫu". Hiện Cybertruck sẽ bắt đầu trưng bày tại Trung Quốc từ ngày 28/1. Hành trình sẽ qua 8 thành phố gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Hàng Châu, Nam Kinh, Tây An, Thành Đô và Trùng Khánh.

Khác với các quốc gia khác, ở Trung Quốc, các quy định đối với dòng xe bán tải được phân hạng theo một số yêu cầu cụ thể. Ví dụ yêu cầu chỉ được hoạt động ở làn ngoài cùng bên phải trên đường cao tốc và tốc độ tối đa 100 km/h thay vì 120 km/h so với xe con thông thường. Đặc biệt là thời hạn sử dụng của xe bán tải là 15 năm và hạn chế ra vào các khu nội đô.

Nhưng thiết kế đặc biệt của Cybertruck có thể gây ra những trở ngại cho chính chiếc bán tải điện, và không chỉ ở Trung Quốc hay châu Âu. Ngay tại quê nhà là thị trường Mỹ, kiểu dáng góc cạnh cùng vật liệu thân xe bằng thép không gỉ bị lo ngại trở thành mối nguy hiểm trên đường khi có thể gây tổn thương với người khác.

Thêm nữa, những lo ngại còn về các khu vực hấp thu xung lực - crumple zones bị hạn chế, trọng lượng quá nặng (khoảng 3.1 tấn) và quá mạnh (845 mã lực). Cybertruck vì thế không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ với người đi bộ và đi xe đạp, mà với chính những chiếc ôtô khác trên đường nếu xảy ra va chạm.

Hiện chưa rõ Tesla có thể bán Cybertruck ở những thị trường nào. Tesla Cybertruck bán ra với 3 phiên bản tại Mỹ với mức giá quy đổi từ 1.46 tỷ đồng cho bản cầu sau, 1.95 tỷ đồng cho bản dẫn động 4 bánh và 2,4 tỷ đồng cho bản Cyberbeast.

