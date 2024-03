Toyota Việt Nam giảm giá Vios và Veloz Cross tới 47 triệu đồng

Từ ngày 01/03/2024, Toyota Việt Nam sẽ điều chỉnh giá bán của hai mẫu xe ăn khách là Vios và Veloz Cross. Theo đó, tất cả các phiên bản đều được giảm giá niêm yết.

Toyota Vios nhận được mức giảm từ 21 - 47 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 458 - 545 triệu đồng. Như vậy, bản cao cấp nhất của Vios có giá ngang ngửa với "vua doanh số" Accent (542 triệu đồng) và thấp hơn đáng kể so với City (609 triệu đồng).

Mẫu xe Phiên bản Giá bán mới Mức giảm Toyota Vios E-MT 458.000.000 21.000.000 E-CVT 488.000.000 40.000.000 G 545.000.000 47.000.000 Toyota Veloz Cross CVT 638.000.000 20.000.000 CVT Top 660.000.000 38.000.000

(đơn vị: VND)

Toyota Veloz Cross nhận mức giảm cao nhất là 38 triệu đồng, kéo giá khởi điểm của xe xuống còn 638 triệu đồng, cạnh tranh hơn khi so với các đối thủ Honda BR-V (từ 661 triệu đồng), nhưng vẫn cao hơn Mitsubishi Xpander (bản AT giá 598 triệu đồng).

Ngoài việc giảm giá niêm yết 2 mẫu xe trên, Toyota Việt Nam cũng thông báo dự kiến giới thiệu sự trở lại của mẫu xe Hilux với phiên bản cải tiến 2024, bao gồm 4x4 AT Adventure sử dụng động cơ dung tích 2.8l, 4x2 AT và 4x4 MT dùng chung khối động cơ 2.4l.

Ở lần trở lại này, phiên bản 4x4 AT Adventure được nâng cấp về an toàn và tiện nghi, với những trang bị nổi bật như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360, màn hình giải trí kích thước lớn có kết nối điện thoại thông minh không dây. Hai phiên bản 4x2 AT và 4x4 MT sẽ được tinh chỉnh về thiết kế của phần cản trước, mạnh mẽ và hiện đại hơn. Toyota Hilux dự kiến ra mắt vào quý 2 năm nay với mức giá cạnh tranh, ước tính chỉ từ 668 triệu đồng.

Với mức giá cạnh tranh cùng những cải tiến trên sản phẩm mới, Toyota Việt Nam mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc sở hữu xe cũng như tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình thân yêu trên mọi hành trình.

