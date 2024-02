Toyota ra mắt phiên bản nâng cấp dòng xe hydrogen có tên goi Mirai

Toyota Mirai là bản nâng cấp facelift của mẫu xe vận hành bằng pin nhiên liệu hydro thế hệ thứ 2 đến từ nhà sản xuất Nhật Bản. Thông qua Mirai, Toyota cho thấy hãng vẫn tiếp tục đầu tư vào các loại nhiên liệu khác bên cạnh động cơ đốt trong và mô-tơ điện chạy pin quen thuộc hiện nay.

Được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0 mới nhất, Mirai sẽ có hệ thống cảnh báo tiền va chạm, cũng như khả năng phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ chuyển làn. Ngoài ra cũng có thêm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động, hỗ trợ biển báo đường bộ và cảnh báo điểm mù.

Bên cạnh hệ thống hỗ trợ lái xe trên, Mirai bán ra tại thị trường Nhật sẽ tiếp tục duy trì hệ thống lái bán tự động có tên Teammate. Các tính năng mới khác bao gồm hệ thống đèn 64 màu nội thất và công nghệ chìa khóa kỹ thuật số.

Ngoài các nâng cấp về an toàn, Mirai cũng có một số cập nhật về mặt thẩm mỹ. Màu sơn ngoại thất Elemental Silver hiện đã có sẵn, cùng với huy hiệu vòng tròn màu xanh Beyond Zero mới của Toyota, logo dùng để nhận biết các mẫu xe điện và xe hybrid của hãng.

XLE đi kèm với nhiều tiện nghi như ghế ngồi tích hợp tính năng sưởi ấm, ghế lái điều chỉnh 8 hướng, hệ thống điều hòa hai vùng, đèn pha LED tự động cân bằng, hệ thống âm thanh JBL Premium, sạc không dây và nhiều tính năng khác. Ngoài ra, bản này có một gói công nghệ tiên tiến tùy chọn, bổ sung thêm màn hình quan sát toàn cảnh, hỗ trợ đỗ xe trước và sau với phanh tự động và khả năng tương thích với chìa khóa kỹ thuật số.

Limited là phiên bản cao cấp hơn với giá khởi điểm từ 68.180 USD tương đương hơn 1,6 tỷ đồng, tăng thêm 1.500 USD (khoảng 37 triệu đồng) so với đời trước. Ngoài tất cả các tính năng của XLE, phiên bản Limited còn có hệ thống sưởi và thông gió cho hàng ghế sau, điều hòa không khí ba vùng, đèn nền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống kiểm soát đỗ xe tiên tiến.

Không có thay đổi nào về năng lực của hệ thống truyền động. Toyota Mirai vẫn vận hành bằng mô-tơ điện 182 mã lực truyền sức kéo đến bánh sau, được cung cấp năng lượng bởi 3 bình chứa nhiên liệu hydro, 1 pin nhiên liệu và pin lithium-ion 1,24 kWh. Xe từng lập kỷ lục thế giới vào năm 2021 khi đi được quãng đường 1.360 km với một bình nhiên liệu đầy chứa 5,65 kg hydro.

Tại thị trường Mỹ, Toyota Mirai được bán ra với 2 cấu hình là XLE và Limited. Trong đó, bản XLE tiêu chuẩn có giá khởi điểm từ 51.215 USD tương đương hơn 1,2 tỷ đồng và có phần tăng nhẹ so với bản năm ngoái. Được biết, khách hàng tại Mỹ nếu mua Mirai trước ngày 31/03/ sẽ nhận được gói ưu đãi nhiên liệu hydro trị giá 15.000 USD tương đương hơn 360 triệu đồng kéo dài 6 năm. Ngay cả khi chọn phương án thuê xe dài hạn thì cũng được ưu đãi với giá trị tương tự, nhưng chỉ áp dụng trong vòng 3 năm.

