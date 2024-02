Thuê xe tự lái dịp Tết nguyên đán tăng mạnh, cung thấp hơn cầu

So với dịp Tết năm ngoái, giá cho thuê ô tô tự lái tăng gấp đôi, lên mức 1,5 đến gần 2 triệu đồng/ngày nhưng vẫn đang "cháy" hàng do nhu cầu tăng mạnh. Tết Nguyên đán 2024 chỉ còn cách vài ngày nữa, nhu cầu thuê xe ô tô tự lái ngày càng tăng cao, kéo theo đó, giá thuê xe tăng gấp đôi ngày thường.

Qua tìm hiểu thực tế tại một số đơn vị cho thuê ô tô tự lái giá thuê ô tô loại 5-7 chỗ từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/ngày. Mức giá này đang cao gấp đôi ngày thường. Dù vậy, một vài nơi báo đã hết xe cho thuê trong dịp Tết âm lịch. Nhiều nơi khác cho biết hiện ở đây chỉ còn một xe sedan, cho thuê trọn gói 10 ngày Tết, giá tổng 16 triệu, các xe khác đã kín lịch cho thuê. Khách thuê phải đặt cọc 50% giá tiền thuê xe, ngày nhận xe sẽ trả nốt 50% còn lại.

Đơn vị cho thuê ô tô tự lái báo giá trọn gói 10 ngày Tết với xe Xpander 7 chỗ là 17-17,5 triệu, xe 5 chỗ như Mazda 6 hay Kona là 15-16 triệu. Xe bán tải như Isuzu D-Max đời 2023 giá đắt hơn chút, 18 triệu. Các xe sedan đều đã có người thuê.

Theo anh Nguyễn Văn Thành (Chủ cửa hàng cho thuê xe tự lái ở Thường Tín, HN), người thuê cần kiểm tra kỹ giấy tờ của xe (giấy đăng ký xe, bảo hiểm, phiếu đăng kiểm… xem còn hiệu lực sử dụng không), hiện trạng xe, các đặc điểm kỹ thuật.

Vào thời điểm giao xe, khách hàng nên kiểm tra về ngoại thất, nội thất của phương tiện, đồng thời cần chú ý các vết xước, móp hoặc các bộ phận hỏng hóc bên ngoài để chụp ảnh quay video cẩn thận, tránh những hiểu lầm giữa khách hàng và bên thuê xe tự lái sau khi hoàn trả xe. Để hiệu quả nhất, khách hàng nên vận hành thử xe để đảm bảo sự ổn định trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, người thuê cũng nên tìm hiểu và quyết định xem nên chọn giá thuê xe tính theo ngày hay km. Trong trường hợp giá tính theo ngày thì mức phụ phí phát sinh là bao nhiêu tiền khi bị quá giờ trả xe. Thậm chí, cần thảo luận về việc không may nếu phương tiện gặp sự cố hoặc hư hỏng giữa đường thì sẽ xử lý ra sao và chi phí sửa chữa tính thế nào.

Bên cạnh giá thuê xe tăng, nhiều đơn vị cho thuê xe tự lái đưa ra các điều khoản chặt chẽ: đặt lại tài sản hoặc tiền trị giá 15-20 triệu, xuất trình căn cước, bằng lái để sao chụp. Bước sang năm mới 2024, thị trường cho thuê ô tô tự lái có thêm lựa chọn mới khi hãng taxi điện cũng tham gia.

Cụ thể, hãng taxi Xanh SM cung cấp dịch vụ cho thuê xe với mức giá khá cạnh tranh, chi phí từ 720.000 đồng/ngày. VinFast hiện cho thuê các dòng xe 5 chỗ như VF 5, VF e34, VF 8, VF 9, cũng với gói thuê 10 ngày. Ngoài ra, khách hàng phải đặt cọc 20 triệu đồng.

So với giá thuê ô tô xăng tự lái ngày Tết, mức giá cho thuê xe điện VinFast cạnh tranh hơn, theo chia sẻ của một số người dùng. Bên cạnh đó, xe VinFast cũng là xe mới, nhiều trang bị hiện đại. Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ sự e ngại do chưa dùng xe điện bao giờ, đồng thời cũng băn khoăn về việc phải để ý sạc điện. Đồng thời, do xe mang biển vàng nên cũng là lý do khiến khách thuê cân nhắc.

Tham khảo trên một số app cho thuê xe cho thấy đang có nhiều khuyến mãi dành cho người thuê dịp này, nhưng khi thuê xe vào ngày 29 Tết, khách được yêu cầu đặt thuê ít nhất 5 ngày. Giá thuê xe dịp này cũng tăng khoảng gấp đôi so với trước đây. Các xe MPV 7 chỗ thường được tính giá khoảng hơn 2 triệu đồng/ngày.

Theo những người có kinh nghiệm thuê xe, các công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe trên thị trường có cách tính giá khác nhau nên giá cho thuê mỗi nơi một khác, do đó, khách hàng nên tham khảo ở nhiều nơi để chọn dịch vụ phù hợp nhất.

Bên cạnh đó, để thuê được chiếc xe tự lái ưng ý trong dịp Tết với giá cả phải chăng, người thuê xe nên chọn thuê sớm, kiểm tra kỹ giấy tờ xe, hiện trạng ngoại nội thất xe, tình trạng vận hành… để tránh phát sinh những tranh chấp và đảm bảo an toàn khi sử dụng xe

