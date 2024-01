Tất tần tật về 2024 Mazda CX-5 giá khởi điểm 759 triệu đồng

Mazda CX-5 là dòng xe SUV (thể thao đa dụng) rất ăn khách tại thị trường trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Mẫu xe mới 2024 CX-5 hiện đã chính thức được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản tùy chọn gồm: Deluxe, Luxury, và Premium. Xe có giá đề xuất rẻ nhất là 759 triệu đồng và đắt nhất là 999 triệu đồng.

2024 Mazda CX-5 được cập nhật nhiều điểm mới đáng chú ý. Điển hình như các phiên bản tiêu chuẩn đã được trang bị công nghệ bật/ tắt động cơ. Còn bản Turbo Premium được cập nhật lưới tản nhiệt phía trước với màu đen bóng. Trong khi đó bản Turbo Signature có lưới tản nhiệt trước có lớp sơn sáng. Vành bánh xe của CX-5 mới cỡ 19-inch có sẵn tùy chọn màu bạc hoặc màu đen.

Về sức mạnh, 2024 Mazda CX-5 có hai tùy chọn động cơ, nhưng không có dạng động cơ điện hóa hoàn toàn. Trong đó, bản động cơ SkyActiv-G 2.0L, đi kèm với phun xăng trực tiếp, cho công suất tối đa 154 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 200 Nm tại 4.000 vòng/phút. Còn bản động cơ SkyActiv-G 2.5L cho công suất mạnh mẽ hơn, với mức tối đa là 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Tại thị trường Việt Nam, 2024 Mazda CX-5 không có tùy chọn động cơ Turbo. Bản động cơ này của CX-5 ở thị trường quốc tế, có thể cho phép xe đạt công suất tối đa lên đến 256 mã lực và khả năng tăng tốc từ 0-96,56 km/h chỉ trong vòng 6,1 giây.

Ở góc độ đảm bảo an toàn, 2024 Mazda CX-5 được đánh giá rất cao. Theo bài kiểm tra đánh giá Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) năm 2023, mẫu xe SUV này đã được mức độ điểm cao hàng đầu (Top Safety Pick) về khả năng chống va chạm mạnh mẽ, độ an toàn của đèn pha, và hiệu suất ngăn ngừa va chạm từ phía trước. Không những thế, dòng SUV cỡ nhỏ CX-5 mới cũng nhận được điểm 5 sao về đánh giá an toàn tổng thể từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc lộ (NHTSA) của Mỹ.

Điều này có được là nhờ trên xe có hàng loạt trang bị an toàn tiêu chuẩn. Điển hình như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ đúng làn xe, theo dõi điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang từ phía sau, và đèn cao áp. Bên cạnh đó còn có hệ thống 6 túi khí, phanh tay điện tử, giữu phanh tự động, kiểm soát lực kéo, và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Với những bản cao cấp thì CX-5 còn được trang bị thêm camera 360 độ.

Tất cả các phiên bản của 2024 Mazda CX-5 đều được trang bị màn hình thông tin cỡ 10.3-inch, có các ứng dụng như Apple CarPlay và Android Auto. Các bản cao cấp không những có đèn pha cỉa tiến mà còn được trang bị hệ thống âm thanh Bose 10 loa, cùng hệ thống định vị trên xe. Trong khi đó các chi tiết được ốp gỗ và mạ crôm, cùng vô-lăng 3 chấu bọc da trong khoang cabin giúp cho 2024 Mazda CX-5 trở nên sang trọng hơn.

Không gian để chân của 2024 Mazda CX-5 rộng rãi, tương đương với 2023 Toyota RAV4. Khoang đựng đồ phía sau xe rộng 30,8 cubic feet (khoảng 872 lít) và có thể mở rộng khi gập hàng ghế sau tăng dung tích lên tới 59,3 cubic feet (1. 679 lít). Nhìn chung, 2024 Mazda CX-5 là dòng SUV cỡ nhỏ "đáng đồng tiền bát gạo" trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng.

