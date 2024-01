Suzuki Jimny 5 cửa ra mắt, giá rẻ hơn bản 3 cửa

Mặc dù Singapore là thị trường Đông Nam Á đầu tiên được trưng bày Suzuki Jimny 5 cửa nhưng Philippines mới là thị trường đầu tiên mà mẫu SUV off-road này chính thức được ra mắt.

Theo đó, Suzuki Jimny 5 cửa sẽ được phân phối tại Philippines theo hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ với 3 phiên bản là GL MT, GLX AT và GLX AT đi cùng giá bán dao động từ 1,558 - 1,708 triệu Peso (khoảng 681 - 746 triệu đồng). Mức giá này rẻ hơn đáng kể so với mức giá dự kiến của Suzuki Jimny 3 cửa (789 triệu đồng) chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam.

Suzuki Jimny bản 5 cửa có kích thước lớn hơn khá nhiều so với bản 3 cửa. Xe sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.985 x 1.645 x 1.720 mm và chiều dài cơ sở 2.590 mm.

Ngoài khác biệt về kích thước và kiểu dáng cửa, thiết kế của Jimny 5 cửa và 3 cửa tương tự như nhau. Xe vẫn mang kiểu dáng hình hộp hầm hố, như một chiếc "tiểu G-Class".

Jimny bản 5 cửa có lưới tản nhiệt được hình thành bởi các thanh nan đặt dọc, đi cùng bộ mâm đa chấu kích cỡ 15 inch, nằm trong lốp 195/80 và lốp dự phòng lắp ở phía sau. Trang bị trên xe có đèn pha LED tự động điều chỉnh góc chiếu cao/thấp ở bản GLX, trong khi bản GL chỉ trang bị đèn pha Halogen.

Nội thất xe tuy rộng hơn nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế 4 chỗ ngồi và khoang hành lý dung tích 208L, có thể tăng lên 332L nếu gập hàng ghế sau lại. Đi kèm với nhiều tiện ích như màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hệ thống âm thanh 4 loa và hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto,...

Khách hàng mua bản GLX cao cấp sẽ được trang bị thêm ghế bọc da, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, điều hòa tự động và gương chiếu hậu tự động gập.

Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Jimny bản 5 cửa là động cơ xăng 1.5L, 4 xi-lanh, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 136 Nm, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AllGrip Pro. Hệ dẫn động của xe có chế độ 2H (2WD High), 4H (4WD High) và 4L (4WD Low).

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Suzuki Jimny bản 5 cửa bao gồm: 2 túi khí, ABS, EBD, cân bằng điện tử và camera lùi. Phiên bản GLX nổi bật với tổng cộng 6 túi khí.

Tại thị trường Philippines, xe có các tùy chọn màu sơn ngoại thất như: xanh lục, xanh dương, trắng và xám. Màu đỏ - nóc đen và trắng ngà - nóc đen chỉ dành cho bản cao cấp nhất.

Sau khi ra mắt tại Philippines, Suzuki Jimny 5 cửa sẽ tiếp tục được giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á khác là Indonesia vào ngày 15/2 tới đây. Chưa có thông tin về việc mẫu xe này sẽ được đưa về Việt Nam.

Hiện tại, Jimny bản 3 cửa đã có mặt tại hệ thống đại lý của Suzuki Việt Nam tuy nhiên mới chỉ là xe trưng bày chứ chưa mở bán. Theo thông tin từ phía tư vấn bán hàng, Suzuki Jimny sẽ chính thức cập bến thị trường Việt Nam vào tháng 3/2024 tới đây cùng mức giá dự kiến từ 789 - 799 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]