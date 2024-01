Subaru WRX S4 lần đầu tiên lộ điện và khó mua được theo cách thông thường

Phiên bản đặc biệt Subaru WRX S4 STI Sport được sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc và những ai muốn có cơ hội sở hữu phải tham gia chơi xổ số từ 12-28 trong tháng 1 này tại Nhật Bản. Trong khuôn khổ triển lãm Tokyo Auto Salon 2024 vừa diễn ra tại Nhật Bản, hãng Subaru cho trưng bày một phiên bản đặc biệt của dòng xe Subaru WRX mang tên S4 STI Sport.

Mặc dù có “STI” trong tên gọi nhưng đây không phải là mẫu xe giống như WRX STI trước đây, mà thực chất chỉ tương đồng với một mẫu BMW M Sport – lắp thêm các phụ kiện lấy từ đơn vị hiệu năng cao nhưng không cải thiện gì về thông số vận hành.

So với Subaru WRX tiêu chuẩn, bản đặc biệt S4 STI Sport này được bổ sung thêm các thành phần màu đen Crystal Black Silica bao gồm lưới tản nhiệt trước, ốp gương chiếu hậu, ăng-ten vây cá trên nóc, cánh lướt gió nhỏ phía sau đuôi và các huy hiệu tên xe. Song hành cùng với chúng là bộ mâm đúc BBS 19 inch màu đen Super Black và bộ lốp Michelin Pilot Sport 5. Các thanh cân bằng cũng được lắp thêm ở cả trước và sau xe.

Những thay đổi bên trong nội thất bao gồm việc trang bị vô-lăng bọc da thật với đường chỉ khâu màu bạc, cần số có đường chỉ khâu màu bạc, ghế Recaro mới ở phía trước được bọc bằng chất liệu da lộn siêu mịn và cũng có đường khâu tương phản tương tự. Chất liệu da lộn này cũng được bố trí trải dài khắp một phần của bảng điều khiển trung tâm, xuống khu vực “yên ngựa” và đến bệ tỳ tay.

Xe được trang bị khối động cơ xăng, 2.4L tăng áp đặt dọc của bản đặc biệt này vẫn giữ nguyên so với bản tiêu chuẩn, nên thông số vẫn chỉ dừng lại ở 271 mã lực và mô-men xoắn 375 Nm, được kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT, dẫn động AWD quen thuộc. Đây chính là điểm khiến cho WRX S4 STI Sport không thể nào so bì được với “huyền thoại” WRX STI trong quá khứ và do đó vẫn chưa thể thỏa mãn các tín đồ đam mê.

Dù vậy, Subaru vẫn khẳng định rằng họ đã cố gắng chỉnh sửa lại hệ thống treo của xe nhằm “cải thiện độ ổn định khi xử lý và đem đến cảm giác lái có chất lượng tốt hơn”, nên ít ra WRX S4 STI Sport cũng sẽ không hoàn toàn bị coi là một bản tập hợp các phụ kiện “kiểu STI” đơn thuần.

Subaru cho biết chỉ có 500 chiếc WRX S4 STI Sport được sản xuất cho thị trường Nhật Bản, tất cả đều có giá 43.000 USD tương đương 1,055 tỷ đồng. Vì số lượng sản xuất rất hạn chế nên những ai quan tâm sẽ phải giành suất mua bằng cách tham gia chơi xổ số tại các đại lý Subaru Nhật Bản, trong khoảng thời gian từ 12-28 tháng 1 này. Kết quả xổ số đó sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 2 sắp tới.

