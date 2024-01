Peugeot 408 tại Việt Nam tăng giá bán nhẹ

Ra mắt vào khoảng cuối tháng 10/2023, thì mới đây 3 phiên bản của mẫu sedan gầm cao Peugeot 408 vừa được thay đổi giá bán với giá đề xuất mới từ 1.019 tỷ đồng. Cụ thể, nhà phân phối đã có sự thay đổi với mức tăng đều 20 triệu đồng cho cả 3 phiên bản. Theo đó Peugeot 408 các phiên bản mới sẽ có giá bán lần lượt tương ứng 1,019 tỷ, 1,119 tỷ và 1,269 tỷ đồng nhưng không có sự thay đổi nào về trang bị cũng như thiết kế.

Peugeot 408 được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.690 x 1.859 x 1.480 mm và trục cơ sở 2.787 mm. Thông số này có phần nhỉnh hơn một số mẫu xe gầm cao như Mazda CX-5 hay Honda CR-V chưa kể khoảng sáng gầm khá lớn.

Nội thất của Peugeot 408 được thiết kế theo ngôn ngữ Peugeot New i-cockpit với tầm quan sát rộng và hiển thị 3D trực quan. Khu vực điều khiển trung tâm thiết kế phẳng, vô lăng nhỏ gọn, linh hoạt và màn hình cảm ứng trung tâm hướng về phía người lái.

Về an toàn xe có những tính năng như hệ thống phanh an toàn chủ động sử dụng camera, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, nhận diện biển báo giao thông, hỗ trợ chuyển làn đường, điều khiển hành trình thích ứng với tính năng Stop & Go, hỗ trợ định tâm làn đường, hỗ trợ phanh an toàn chủ động bằng radar và camera 360 độ.

Cả 3 phiên bản của Peugeot 408 đều trang bị động cơ xăng, dung tích 1.6 Turbo Puretech, cho công suất 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp với lẫy chuyển số sau vô lăng, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8.8 giây.

Peugeot 408 là mẫu xe mới nhất của thương hiệu xe Pháp được bổ sung vào dải sản phẩm của hãng với 3 phiên bản gồm Allure, Premium và GT với mức giá bán được niêm yết bán đầu từ: 999 triệu đồng, 1,099 và 1,249 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]