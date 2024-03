Người dân chờ xe VinFast Lux A thanh lý từ ngân hàng vì giá quá bất ngờ

Dù đã hạ giá nhiều lần nhưng vẫn có một số lượng lớn ô tô chưa được thanh lý, và lượng xe này còn có xu hướng tăng mạnh. Việc thanh lý tài sản là ô tô đã qua sử dụng là hoạt động thường xuyên của các ngân hàng nhằm thu hồi nợ vay. Nhưng trong đầu năm 2024, lượt xe rao bán này có xu hướng tăng mạnh. Trong đó hầu hết đều là các thương hiệu quen thuộc như Toyota, Hyundai, Kia,….

Đáng chú ý, trong số các xe trên thì có tới 90 chiếc ô tô VinFast được các ngân hàng, chi cục thi hành án thực hiện bán đấu giá. Trong đó, đa số là dòng xe VinFast Lux A 2.0 được ngân hàng rao bán với giá giao động từ 464 triệu đồng đến hơn 600 triệu đồng tùy thuộc vào phiên bản, đời xe.

Ngoài ra còn có một mẫu xe điện VinFast VF 8 Plus vừa đăng ký lần đầu vào tháng 1/2023 với giá từ 870 triệu đồng. Ngoài ra còn có một ngân hàng khác rao bán 5 xe VinFast Lux A 2.0 và Lux SA 2.0 khác với giá khởi điểm dao động trong khoảng 446 -545 triệu đồng/chiếc.

Ngân hàng rao bán tài sản là hoạt động bình thường của nền kinh tế. Nhưng việc thanh lý tài sản không phải là chuyện dễ dàng do phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ngoài ra, ngân hàng cũng có phần định giá cao hơn thị trường mà không tính đến sự hao mòn của thời gian

Theo đó, tài sản khó thanh lý do ngân hàng định giá tài sản quá cao, hay sự hao mòn tài sản qua thời gian cũng như sự giảm giá của thị trường quá lớn. Bên cạnh đó, ông Hiếu còn cho rằng nhiều khách hàng kiêng cữ việc mua tài sản của những người vỡ nợ, phá sản do sợ "vận đen", kém may mắn khi sở hữu.

