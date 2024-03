Lượng xe ô tô bán ra tại Việt Nam trong tháng 1/2023 giảm mạnh vì lý do gì?

Dịp Tết kéo thấp sức mua toàn thị trường ô tô, khiến tổng doanh số sụt giảm đáng kể so với tháng 12-2023 - vốn là dịp mua sắm cao điểm trước thềm mỗi dịp năm mới. Theo báo cáo ngày 22/2 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 19.243 xe, giảm 50% so với tháng 12-2023. Dù vậy, mức này cao hơn 11% so với tháng 1-2023.

Trong đó, số xe du lịch tiêu thụ đạt 14.745 xe, xe thương mại là 4.390 xe và xe chuyên dụng là 108 xe. Như vậy, lượng xe du lịch bán ra trong tháng qua giảm 54% so với tháng “đỉnh” trước đó. Về tỷ lệ nguồn gốc, lượng xe lắp ráp trong nước bán ra đạt 9.783 xe, giảm 59% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.460 xe, giảm 36% so với tháng 12/2023.

Tên tuổi lớn nhất không thuộc VAMA là TC MOTOR thông báo đã bán được 3.569 xe Hyundai các loại trong tháng đầu tiên của năm 2024. Mức này thấp hơn đáng kể con số 10.844 xe hồi tháng 12/2023. Theo nhận định từ giới chuyên môn, tháng 1-2024 là thời điểm cận Tết, dòng tiền của người tiêu dùng được định hướng tới những nhu cầu dịp lễ, hơn là tập trung mua ô tô như tháng trước đó.

Bên cạnh đó, một số hãng xe cũng có xu hướng sắp xếp lại nguồn cung để phù hợp với thực tế kinh doanh, dẫn tới lượng xe có sẵn trong tháng đầu năm không dồi dào, ảnh hưởng tới khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, không ít đại lý ô tô lúc này kỳ vọng, thị trường qua thời gian nghỉ Tết sẽ ổn định trở lại, chuyển trạng thái sang tăng trưởng doanh số. Các nhà sản xuất, kinh doanh ô tô đều cố gắng tung thêm các gói ưu đãi kích cầu ngay từ đầu năm mới. Trong đó, việc giảm giá vẫn được ưu tiên.

Trong giai đoạn đầu năm, Hyundai giảm giá Elantra khoảng 30 triệu đồng, giảm giá Stargazer khoảng 120 triệu đồng. Trong khi đó, VinFast giảm giá VF8 khoảng 32 triệu đồng, Wuling ưu đãi 20 triệu đồng/xe cho khách hàng mua xe Mini EV (từ ngày 15/2 đến 31/3).

Ở nhóm duy trì ưu đãi lệ phí trước bạ, Nissan hiện ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bán tải Navara. Ford Việt Nam thực hiện đợt ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho bán tải Ranger. Mitsubishi ưu đãi cho Pajero Sport gồm 50% phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm vật chất, tương đương 74,5 - 87,5 triệu đồng tùy phiên bản. Mức ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ cũng được hãng này ưu ái cho Xpander, dù đây là mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong tháng 1-2024.

Honda là một trong những nhà sản xuất đang cố gắng giải quyết nốt “hàng tồn” khi giảm giá 30 triệu đồng kèm phí trước bạ 100% cho City L/G sản xuất năm 2023, 30 triệu đồng kèm 50% phí trước bạ cho CR-V G sản xuất năm 2023. Với City RS 2023, CR-V L 2023, ưu đãi là 50% phí trước bạ, 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Đối với xe thế hệ mới 2024, Civic và Accord đều được hỗ trợ 50% phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Toàn bộ ưu đãi này dành cho khách hàng ký hợp đồng mua xe và thanh toán 100% đến hết tháng 2-2024.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]