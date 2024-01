Kia Sportage phiên bản nâng cấp trình làng, giá 680 triệu đồng

Kia Sportage 2024 phiên bản dùng động cơ hybrid đã được giới thiệu đến khách hàng ngay sau màn ra mắt của các phiên bản dùng động cơ đốt trong. Ở phiên bản hybrid, khác biệt duy nhất của Kia Sportage với các phiên bản dùng động cơ đốt trong là động cơ điện hóa theo kiểu tự sạc.

Bên ngoài, mẫu xe này không khác mấy so với các phiên bản khác đang được bán ra trên thị trường. Kia Sportage hybrid sở hữu hệ thống đèn sương mù LED đặt thấp. Phía trên vẫn là hệ thống đèn pha được thiết kế sắc sảo với đèn định vị ban ngày hình boomerang quen thuộc. Một số trang bị khác ở ngoại thất của xe gồm có mâm hợp kim 17 inch ở bản thấp và mâm 18 inch ở bản cao cấp, kính tối màu, kính lái cách âm,...

Bên trong, khoang lái của bản tiêu chuẩn được trang bị màn cảm ứng 8 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,2 inch, điều hòa 2 vùng tự động và 6 loa giải trí. bản cao cấp hơn có cửa sổ trời, màn hình đôi 12,3 inch, ghế trước sưởi/thông gió, vô lăng bọc da sưởi, bàn sạc điện thoại không dây và dàn loa Harman Kardon.

Xe được trang bị khối động xăng I4, dung tích 1.6L, kết hợp cùng hai mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,49 kWh. Hệ thống động cơ mang đến công suất tối đa là 227 mã lực và mô-men xoắn 349 Nm. Nhờ động cơ hybrid, xe có khả năng tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,47 lít/100km đường hỗn hợp.

Công nghệ an toàn trên xe được trang bị gói an toàn chủ động với các tính năng như Hỗ trợ tránh va chạm trước, Đèn pha thông minh, Hỗ trợ giữ làn và Cảnh báo lùi quá sát xe khác. Các công nghệ hỗ trợ lái xe khác gồm có kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm ngang phía sau, hỗ trợ đỗ xe từ xa, cảnh báo người ngồi sau mở cửa thiếu an toàn và quan sát toàn cảnh.

Về phần giá bán, mẫu xe này có giá bán 28.290 USD tương đương hơn 680 triệu đồng, cao hơn mức 27.490 USD tương đương 667 triệu đồng trước đây của xe. Phiên bản hybrid này có thể sẽ được mang về Việt Nam trong năm sau khi Kia đang dần điện hóa các dòng sản phẩm của mình tại Việt Nam.

Các đối thủ trong phân khúc của Kia Sportage tại Việt Nam cũng đã được trang bị động cơ hybrid, nổi bật là Honda CR-V và Haval H6. Hiện tại, Kia đang phân phối dòng xe Kia Sorento Hybrid tại Việt Nam với hai phiên bản là hybrid tự sạc và hybrid cắm sạc. Giá bán của hai phiên bản này lần lượt là 1,199 tỷ đồng và 1,459 tỷ đồng.

