Indonesia bắt đầu cho phân phối lại xe Daihatsu sau bê bối an toàn

Sau những sự việc liên quan tới các kết quả an toàn của Daihatsu và chưa có kết luận chính thức nhưng đã có quốc gia chấp nhận cho việc các mẫu xe bị ảnh hưởng được phân phối trở lại. Trích dẫn lời chính quyền Indonesia, tờ The Japantimes của Nhật cho biết quốc gia Đông Nam Á này đã xác nhận độ an toàn của xe Daihatsu-Toyota sau bê bối gian lận an toàn khi tự mình kiểm tra lại, nhờ đó mà cho phép thương hiệu ô tô Nhật này tiếp tục phân phối các mẫu xe trên cho người dùng nội địa.

Daihatsu là thương ăn khách số 2 tại thị trường Indonesia và đáng ngạc nhiên hơn thương hiệu này chỉ xếp sau tập đoàn mẹ là Toyota. Cũng có thể vì vật mà chính quyền sở tại của nước này đã quyết sự việc rất nhanh để tránh ảnh hưởng lâu dài cho thị trường xe trong nước.

Cũng tại Malaysia, các đối tác nội địa của Toyota như Perodua cũng đang rốt ráo kiểm tra lại an toàn các mẫu xe bị phát hiện gian lận. Điều này cũng tương tự tại nhiều quốc gia Đông Nam Á khác tại các thị trường nằm trong diện ảnh hưởng.

Trước đó vào ngày 20/12, Toyota cho biết Daihatsu đã tạm dừng hoạt động bàn giao và xuất khẩu tất cả các dòng xe của mình. Động thái này được thực hiện sau một cuộc điều tra độc lập về an toàn phát hiện vấn đề liên quan đến 64 mẫu xe, trong đó có gần 20 mẫu xe được bán bởi thương hiệu Toyota nhưng dùng công nghệ và khung gầm Daihatsu.

Một ủy ban độc lập đã điều tra Daihatsu sau thông tin hãng này gian lận trong các cuộc thử nghiệm an toàn va chạm vào tháng 4 liên quan đến 88.000 ô tô, trong đó hầu hết được bán dưới thương hiệu Toyota. Tuy nhiên, cuộc điều tra mới nhất cho thấy quy mô bê bối lớn hơn rất nhiều.

Daihatsu đạt sản lượng 1,1 triệu ô tô trong 10 tháng đầu năm 2023, trong đó gần 40% là xe xuất khẩu sang nước ngoài. Hãng đã bán khoảng 660.000 xe trên toàn thế giới trong khoảng thời gian này, chiếm 7% tổng doanh số toàn cầu của Toyota.

Tại Việt Nam, Toyota Avanza Premio phiên bản MT là mẫu xe duy nhất có tên trong danh sách ảnh hưởng bởi sự cố trên. Hiện mẫu xe này đã tạm dừng phân phối cho đến khi có các kết quả chính thức. Đáng chú ý mẫu xe này không có doanh số cao, ít được người dùng ưa chuộng.

