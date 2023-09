Hyundai Custin mới ra mắt, giá từ 850 triệu đồng

Sau nhiều chờ đợi, Hyundai Custin vừa được ra mắt tại Việt Nam và trở thành mẫu MPV 7 chỗ thứ hai của hãng xe Hàn Quốc, bên cạnh mẫu Stargazer ra mắt cuối năm 2022. Tên gọi Hyundai Custin bắt nguồn từ sự kết hợp của 2 cụm từ “Custom” và “Interior”, nhằm nhấn mạnh mẫu MPV có thiết kế và trang bị hướng tới khách hàng dành cho gia đình. Hyundai Custin được phát triển trên nền tảng N3 Platform, chia sẻ chung với những dòng xe nổi tiếng như Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson... vốn được khách hàng đánh giá rất cao về khả năng vận hành và độ tin cậy.

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt của xe là 4.950 x 1.850 x 1.734 (mm), khá nổi trội khi đặt mẫu xe đối thủ đến từ Nhật Bản. Nếu so với dòng MPV cỡ lớn Kia Carnival, Hyundai Custin cũng không nhỏ hơn quá nhiều. Trong khi chiều dài cơ sở lên đến 3.055 mm, giúp cho khoang nội thất cực kỳ rộng rãi.

Bên ngoài Hyundai Custin sử dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness tương tự Hyundai Tucson. Trong khi cụm lưới tản nhiệt trải rộng tích hợp những dải đèn định vị, kết hợp cùng đèn pha phong cách “Parametric Hidden Light” độc đáo. Phiên bản cao cấp nhất trang bị đèn pha LED tự động bật tắt, cân bằng góc chiếu và chiếu xa chủ động thích ứng.

Thân xe Hyundai Custin đậm chất MPV gia đình khi sử dụng thiết kế cửa trượt điện dành cho 2 hàng ghế sau. Trong khi đó các hốc bánh cao tráo, tạo cho Custin phong cách pha trộn MPV - SUV thời thượng. Tùy phiên bản, Hyundai Custin sở hữu bộ mâm hợp kim đường kính 17 hoặc 18 inch.

Đuôi xe Hyundai Custin cũng đậm chất hiện đại khi sử dụng thiết kế đèn hậu viền LED trải rộng suốt chiều ngang phía sau. Tuy nhiên, đèn báo lùi và báo rẽ đặt thấp bên dưới ốp cản sau vẫn sẽ ít nhiều khuất tầm nhìn, khiến các phương tiện khác khó nhận biết tín hiệu từ người lái Custin.

Bước vào bên trong, Hyundai Custin có khoang nội thất cao cấp với nhiều chi tiết bọc da, viền kim loại kết hợp với nhiều họa tiết sang trọng. Phiên bản cao cấp nhất trang bị vô lăng 4 chấu cách điệu và được bọc da sang trọng. Trên vô lăng tích hợp lẫy chuyển số thể thao, đàm thoại, giải trí và điều khiển hành trình thông minh. Phía sau vô lăng Hyundai Custin là cụm đồng hồ lái kỹ thuật số với giao diện tùy biến linh hoạt.

Hyundai Custin trang bị ghế ngồi bọc da cao cấp với ghế người lái chỉnh điện tích hợp bộ nhớ ghế. Đặc biệt trên các phiên bản cao cấp còn tích hợp làm mát và sưởi ấm ghế lái. Hàng ghế sau Hyundai Custin có thiết kế độc lập kiểu Captain Seat, có thể điều chỉnh đa hướng. Trên phiên bản cao cấp nhất, hàng ghế thứ hai cũng trang bị chỉnh điện tích hợp làm mát và sưởi ấm.

Ngoài ra, hàng ghế thứ hai cũng có thể gấp gọn để mở rộng khoang hành lý, và tích hợp nhiều tiện ích như 2 cổng sạc USB, sạc không dây, cửa gió điều hòa và bàn làm việc gấp gọn. Hàng ghế thứ ba Hyundai Custin cũng có thiết kế rộng rãi và đủ chỗ cho 3 hành khách. Hàng ghế này cũng có thể gập gọn theo tỷ lệ 60:40 để mở rộng khoang hành lý.

Khoang hành lý tiêu chuẩn của Hyundai Custin cũng có dung tích lên đến 261 lít. Ngoài ra, bên dưới còn có một ngăn chứa đồ tiện dụng. Khi gập phẳng hàng ghế thứ ba, dung tích khoang hành lý tăng lên đến 707 lít. Và kết hợp với gập hàng ghế thứ hai, dung tích khoang hành lý tăng lên lớn nhất với 1.223 lít.

Hyundai Custin cũng trang bị các tiện ích cao cấp. Hệ thống giải trí là màn hình cảm ứng 10,4 inch tích hợp kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Hệ thống điều hòa tự động cũng được tích hợp vào màn hình trung tâm tối giản tối đa các phím điều khiển truyền thống.

Đặc biệt, Hyundai Custin trang bị cửa gió điều hòa cho cả ba hàng ghế và có nút điều khiển quạt gió độc lập cho hàng ghế thứ ba. Ngoài ra, Hyundai Custin còn trang bị đầy đủ các tiện ích cao cấp như: Đèn nội thất Ambient Light / Phanh tay điện tử / Giữ phanh tự động Auto Hold / Cần số điện tử dạng nút bấm / Chìa khóa thông minh / Khởi động bằng nút bấm /Cửa sổ trời kép

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Custin có hai tùy chọn động cơ: Động cơ SmartStream, dung tích 1.5L tăng áp (Turbo), cho công suất tối đa 170 ps và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Tiếp theo là khối động cơ SmartStream, dung tích 2.0L Turbo cho công suất tối đa 236 ps tại và mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Cả hai đều đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu trước FWD. Ngoài ra, hỗ trợ người lái còn bao gồm Drive Mode 4 chế độ: Eco – Comfort – Sport – Smart.

Về trang bị an toàn, Hyundai Custin tiếp tục là dòng xe thế hệ mới được trang bị Hệ thống an toàn chủ động Smart Sense cao cấp. Theo đó, mẫu MPV cỡ trung của Hyundai sẽ bao gồm các tính năng an toàn: Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA / Hệ thống phòng tránh va chạm trước FCA / Hệ thống cảnh báo người lái mất tập trung DAW / Hệ thống điều khiển hành trình thông minh SCC / Đèn pha chủ động thích ứng AHB

Ngoài ra, danh mục an toàn tiêu chuẩn của Hyundai Custin còn bao gồm các tiện ích cần thiết như: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA / Hệ thống phân bổ lực phanh EBD / Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS / Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM / Hệ thống cân bằng điện tử ESC / Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA / Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe RCCA / Hệ thống cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe SEA / Hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS / Hệ thống chống trộm Immobilizer / Hệ thống an toàn 6 túi khí

Hyundai Custin là lựa chọn khá đáng giá về một mẫu MPV gia đình cao cấp, khi có thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi đầy đủ, hệ thống an toàn tiên tiến và khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và có giá bán chi tiết cạnh tranh cao

Hyundai Custin được lắp ráp trong nước và phân phối đến khách hàng với 3 phiên bản với giá bán lần lượt là:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 850 Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt 945 Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp 999

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]