Hyundai Creta áp dụng giá khuyến mãi mới cạnh tranh với các đối thủ

Các phiên bản của Hyundai Creta vừa được điều chỉnh giá bán theo chiều hướng giảm 40-41 triệu đồng nhờ đó mức khởi điểm chỉ còn từ 599 triệu đồng. Trước đó, Hyundai Creta vừa có các chính sách riêng của đại lý nhờ đó mà có giá bán dưới 600 triệu đồng.

Tuy nhiên các mẫu xe có ưu đãi này đều có số Vin 2023. Tuy nhiên các tư vấn bán hàng mới đây vừa cho biết toàn bộ các phiên bản của Creta sẽ có giá bán mới. Theo đó, Hyundai Creta 1.5 AT Tiêu chuẩn có giá 599 triệu đồng, bản 1.5 AT Đặc biệt có giá 650 triệu đồng và bản 1.5 AT Cao cấp có giá 699 triệu đồng.

Đây là động thái mới nhất sau khi Toyota điều chỉnh giá bán mẫu Yaris Cross và Mitsubishi Xforce thay đổi giá trước khi bàn giao. Theo các báo cáo bán hàng thì Hyundai Creta là mẫu SUV hạng B bán chạy nhất phân khúc với doanh số lên đến 10.719 xe bán ra thị trường. Tuy nhiên trong tháng đầu năm 2023, mẫu SUV này bất ngờ bị Honda HR-V với doanh số bàn giao lên tới 801 xe.

Các phiên bản của Hyundai Creta đều có chung một cấu hình khi sử dụng động cơ xăng SmartStream 1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp biến thiên thông minh iVT và hệ dẫn động cầu trước.

So với các đối thủ trong phân khúc, ngoài giá bán thì Hyundai Creta có thiết kế tương đối nhỏ gọn nhưng không làm bí không gian bên trong. Ngoài ra còn đi kèm với một loạt trang bị có phần đầy đủ hơn. Hiện xe có giá niêm yết từ 640 - 740 triệu đồng cho 3 phiên bản.

Bảng cập nhật giá bán các phiên bản của dòng xe Hyundai Creta tại Việt Nam:

Phiên bản Giá cũ (triệu đồng) Giá khuyến mãi (triệu đồng) Chênh lệch (triệu đồng) Creta 1.5 AT Tiêu chuẩn 640 599 41 Creta 1.5 AT Đặc biệt 690 650 40 Creta 1.5 AT Cao cấp 740 699 41

